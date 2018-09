Europa geeft fiat voor Belgische steun aan windmolenparken op zee

De Europese Commissie geeft haar fiat voor de Belgische plannen om maximaal 3,5 miljard euro steun te geven voor het aanleggen van de drie laatste windmolenparken die in de Noordzee worden gebouwd.

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) konden in ultieme onderhandelingen de subsidiebedragen voor die drie laatste windmolenparken op zee zowat halveren, nadat bij buitenlandse aanbestedingen gebleken was dat de subsidies voor windmolenparken op zee pijlsnel aan het dalen waren.

De steun werd verlaagd tot 79 euro per megawattuur, wat veel minder was dan de 138 euro per megawattuur bij vorige projecten.