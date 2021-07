Europees fiat voor subsidies gascentrales in zicht

De Europese Commissie zet in augustus al het licht op groen voor het subsidieplan van de federale regering voor nieuwe stroomproductie ter vervanging van de kerncentrales. Dat vernam De Tijd in Europese kringen.

Over de kernuitstap in 2025 is de voorbije dagen opnieuw politieke beroering ontstaan. De provincie Vlaams-Brabant heeft een vergunning voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde geweigerd. Volgens de grootste Vlaamse partij, de N-VA, brengt dat de kernuitstap in gevaar. Die heeft de regering-Michel - met de Vlaams-nationalisten - onderschreven en hij is in het regeerakkoord van de regering-De Croo opgenomen.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) herhaalde maandag in het duidingsprogramma 'Terzake' de stappen die in het regeerakkoord opgenomen zijn om de kernuitstap mogelijk te maken zonder dat het licht uitgaat. Een subsidiemechanisme voor het opzetten van nieuwe stroomcapaciteit neemt daarin een centrale plaats in. De subsidies zullen in een veiling worden verdeeld onder investeerders. De regering mikt op twee tot drie gascentrales om een tijdelijk stroomtekort op te vangen.

Maar België kan niet zomaar subsidies toekennen voor de stroomproductie. In Europa bepaalt Margrethe Vestager, de commissaris voor Concurrentie, of die steun aanvaardbaar is. De Europese Commissie opende op 21 september een onderzoek naar het CRM-subsidiemechanisme. Pas als het oordeel van de Commissie binnen is, kan de veiling van nieuwe capaciteit beginnen.

Fiat voor staatssteun

'Afgelopen vrijdag zijn alle technische elementen uitgeklaard met de Europese Commissie. Eerstdaags begint de formele procedure voor de goedkeuring van de veiling', zei Van der Straeten in 'Terzake'. Ze voegde eraan toe dat dat fiat er zal komen 'ruim voor de geplande veiling in oktober'.

Europese bronnen bevestigen de woorden van de minister: de Commissie erkent dat staatssteun in dit geval geoorloofd is. De vele kritische vragen van de Commissie - onder meer over hoeveel staatssteun gerechtvaardigd is - zijn beantwoord en hebben niet geleid tot wijzigingen aan de opzet van het subsidiemechanisme, is te horen. Informele bronnen bevestigen dat het definitieve oordeel er komt voor het einde van augustus.