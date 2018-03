Europese tik dreigt voor arbeidsmarktbeleid

In ons land zijn veel minder allochtonen aan de slag dan in alle andere EU-landen. Amper 49,1 procent van wie geboren is buiten de EU, heeft hier een job. Bij de autochtonen is 70,2 procent aan de slag. Ook wijst Europa op de uitval van allochtonen in het onderwijs in ons land, blijkt uit het jaarlijks sociaal-economisch rapport dat de Europese Commissie morgen publiceert. Dat rapport vormt de basis voor de Europese aanbevelingen aan ons land in mei.