Eventsector heel ontgoocheld

De evenementensector is heel ongelukkig. Ze vindt dat de overheid haar in de steek laat. 'Waarom krijgt de horeca wel overheidssteun en de eventindustrie niet?', luidt de vraag.

'We vragen ons al maanden luidop af waar de steun voor de evenementensector blijft', zegt de sector in een persbericht dat zondag werd uitgestuurd. 'Want ons glas is leeg, tot de op de bodem. Al acht maanden, en we kregen zelfs de kans niet om die glazen opnieuw te vullen. Geen enkel bedrijf in de eventsector kreeg structurele ondersteuning'.