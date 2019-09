Fiscus in de clinch met VAB in miljoenenzaak over wegenwachters

De VAB ligt in de clinch met de fiscus over een miljoenenaanslag. De grootste mobiliteitsclub van Vlaanderen betaalt zijn wegenwachters al jaren onder het regime van de ploegenarbeid.

Elke dag helpen de 260 wegenwachters van VAB meer dan 900 mensen die autopech hebben. Die wegenwachters werken over het hele land, ook ’s nachts en in het weekend. Maar de manier waarop de VAB al jaren zijn wegenwachters uitbetaalt, zint de fiscus niet.

De VAB kan al jaren miljoenen euro’s aan belastingen uitsparen door zijn wegenwachters onder het regime van de ‘ploegenarbeid’ te laten werken. Daardoor hoeft de VAB de bedrijfsvoorheffing op de ploegentoeslag die zijn wegenwachters krijgen niet door te storten.

Ploegenarbeid

Volgens de fiscus maakt de VAB onterecht gebruik van het regime van de ploegenarbeid, ook al werken zijn wegenwachters ‘in ploegen’. In de wet staan enkele voorwaarden om onder het regime te vallen. Een bedrijf moet minstens vier ploegen van minstens twee werknemers hebben en die moeten hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang. Die moeten ook de hele week een continue bezetting verzekeren. De ploegen moeten elkaar opvolgen zonder onderbreking.

De VAB werkt inderdaad met ‘ploegen’ van wegenwerkers die hun opdrachten krijgen vanuit de hoofdzetel in Zwijndrecht. En die ploegen wisselen elkaar af volgens afgebakende diensturen, die weliswaar overlappen. Maar elke wegenwachter heeft wel zijn eigen voertuig om chauffeurs met pech te helpen.

In de wet wordt het begrip ‘ploeg’ niet precies gedefinieerd, maar volgens de fiscus betekent dat niet dat elk bedrijf dat met ‘ploegen’ werkt, waarvoor dezelfde dienstregeling is afgesproken, onder het regime van de ploegenarbeid valt.

Miljoenen

Als de fiscus gelijk krijgt, zal de VAB miljoenen euro’s aan extra belastingen kwijt zijn. Het bedrijf geeft in zijn laatste jaarrekening aan dat het gaat om zo’n 7,8 miljoen euro voor de periode van 2012 tot 2018. De VAB heeft de miljoenen intussen al doorgestort in afwachting dat het Antwerpse hof van beroep beslist wie gelijk heeft.

In eerste aanleg heeft de fiscus al gelijk gekregen van de Antwerpse rechtbank. De rechtbank gaf toe dat het niet van tel is of de wegenwachters op andere plaatsen in het land werken om onder de ploegenarbeid te vallen. Maar het is niet omdat de wegenwachters dezelfde dienst verlenen dat ze echt als een ploeg kunnen beschouwd worden. En dus besloot de rechter in eerste aanleg alvast dat de VAB onterecht gebruikmaakt van de belastingvrijstelling voor ploegenarbeid.

Maar het is nu afwachten of het Antwerpse hof van beroep het vonnis zal volgen of niet. VAB-woordvoerster Joni Junes: ‘We wachten met VAB momenteel op de uitspraken van het hof. Maar het geschil zal geen enkel effect hebben op de werking of de resultaten van VAB. We hebben de betwiste bedragen al geprovisioneerd.’

Mobiliteitsclub