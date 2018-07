Franse compensaties in achtertuin van minister van Defensie Vandeput

Naast de Waalse bedrijven FN Herstal en CMI kan ook Thales Hasselt op economische compensaties rekenen bij de aankoop van nieuwe pantservoertuigen voor het leger. Die kosten 1,1 miljard euro.

Het aankoopdossier van bijna 500 gepantserde verkennings- en transportvoertuigen voor het Belgische leger zit in de laatste rechte lijn.

De regering-Michel besliste eerder al voor het Franse Scorpion-programma te kiezen, zonder de concurrentie te laten spelen. België wil 60 zwaarbewapende gevechtsvoertuigen van het type Jaguar en 417 lichtgepantserde gevechtsvoertuigen van het type Griffon van de Fransen kopen. Vanaf 2025 zullen ze de Piranha- en Dingo-gevechtsvoertuigen vervangen.

Het contract is goed voor 1,1 miljard euro, wat een derde is van het veelbesproken contract voor de nieuwe gevechtsvliegtuigen die de F-16’s moeten opvolgen.

De samenwerking met de Fransen heeft het voordeel dat kosten kunnen worden bespaard. De Jaguar en Griffon zijn relatief goedkoop in aankoopprijs en onderhoud, want ook het Franse leger heeft die voertuigen besteld. Bovendien zullen België en Frankrijk besparen door de opleiding, training en logistieke ondersteuning samen uit te bouwen.

Wel is er nog lang onderhandeld over de economische return voor België. Dat lag niet voor de hand, want de Franse defensiebedrijven Nexter, Renault Trucks Defense en Thales hadden in Frankrijk het contract al toegewezen gekregen.

Informele contacten

100% return België mikt op een economische return van 100 procent van de 1,1 miljard euro die de aangekochte legervoertuigen kosten.

De federale overheidsdienst Economie streefde een economische return van 100 procent van de contractwaarde voor de Belgische bedrijven na. Het belang van de deal was nog groter. ‘Er ontstaan daardoor informele contacten, waardoor Belgische bedrijven ook aan de bak kunnen komen op de lucratieve Franse defensiemarkt’, luidt het bij Economische Zaken.

Als het over economische compensaties gaat, wordt er gesproken over zogenaamde ‘essentiële veiligheidsvoorwaarden’, want pure economische compensaties laat Europa niet meer toe.

De afspraken over die voorwaarden zijn inmiddels gemaakt met de Franse defensiebedrijven Nexter, Renault Trucks Defense en Thales. De drie grote Franse spelers die het Scorpion-programma in Frankrijk kregen toegewezen, hebben voorstellen gedaan om een deel van het werk naar België over te hevelen.

Meest in het oog springt FN Herstal, dat een deel van de wapensystemen mag leveren. Het Waalse CMI heeft druk gelobbyd om zijn geschutskoepels te kunnen leveren voor de Belgische toestellen, maar dat is niet gelukt. Niemand wil een aparte Belgische en Franse variant bouwen, want dan zou er weinig overblijven van de voordelen van de samenwerking met Frankrijk.

CMI wordt wel ingeschakeld voor het onderhoud van de Belgische voertuigen. Zo kan het bedrijf toch een graantje meepikken, maar het is minder dan het had gehoopt.

Communautair evenwicht

Het struikelblok was dat het overgrote deel van de economische return voor de Waalse industrie was. Daar hebben Thales en Nexter ook hun belangrijkste Belgische filialen, naar waar ze een deel van het werk doorschuiven.

De federale overheidsdienst Economie wilde uitkomen op een 60-40-verdeelsleutel, waarbij Vlaanderen goed zou zijn voor zowat 600 miljoen aan economische return en Wallonië voor zo’n 400 miljoen euro. Om dat communautaire evenwicht te kunnen respecteren, heeft Thales voor zo’n 300 miljoen euro activiteiten beloofd voor de afdeling in Hasselt.

We streven een correcte verdeling van de economische return na in elk dossier. steven vandeput minister van defensie

Voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is het een meevaller dat er wat uit de kast valt voor Hasselt. Vandeput maakte er geen geheim van dat hij straks liefst van al burgemeester van Hasselt wil worden.

‘De minister streeft een correcte verdeling van de economische return na in elk dossier. We moeten daarbij rekening houden met de bijdrages die onze Vlaamse industrie überhaupt kan leveren’, zegt zijn woordvoerster.

Kritische geluiden

Toch zijn er kritische geluiden te horen. In politieke kringen wordt verwezen naar het IMBY (in my backyard)-syndroom van gewezen minister van Defensie André Flahaut (PS). Die koos ervoor pantservoertuigen uit te rusten met 90 millimeter-kanonnen van het Waalse CMI, ook al wordt dat type niet gebruikt in de NAVO.