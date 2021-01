Gezinssparen en begrotingstekort fors gedaald in derde kwartaal

De gezinnen hebben in het derde kwartaal 16,3 procent van hun inkomen gespaard, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. In het tweede kwartaal, tijdens de eerste lockdown, bereikte de spaarquote een recordhoogte van 27,1 procent. Maar het sparen blijft hoger dan voor het begin van de coronacrisis. In het derde kwartaal van 2019 zetten de gezinnen slechts 13,3 procent van hun inkomen opzij.