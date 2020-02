Handelsoverschot stijgt naar 15 miljard in 2019

Het overschot op de handelsbalans is in 2019 toegenomen, omdat de invoer meer daalde dan de uitvoer.

België boekte in 2019 een handelsoverschot van 15,4 miljard euro, tegenover 11,6 miljard in 2018. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Nationale Bank. Het surplus is geen record. In 2017 was het boni met 18,5 miljard veel groter.

De uitvoer van goederen verminderde met 0,2 procent naar 395,7 miljard en de invoer daalde met 1,2 procent naar 380,3 miljard. Vooral de handel met de andere landen van de Europese Unie kromp. Dat is wellicht een gevolg van de sterke groeivertraging van de Europese economie.

In Duitsland, de grootste afzetmarkt voor Belgische exporteurs, zakte de economische groei naar 0,6 procent. Duitsland, Frankrijk en Nederland blijven wel met grote voorsprong de grootste buitenlandse afzetmarkten. België boekt een handelsoverschot met de Europese Unie en een tekort met de rest van de wereld.

Buitenlandse ondernemingen

De handel in minerale producten daalde het meest, onder meer omdat de olieprijs terugviel en België veel minder elektriciteit invoerde. De import van aardolie en andere minerale producten zakte in de eerste elf maanden met 14,8 procent naar 45,5 miljard. België importeert ruwe olie vooral via de haven van Rotterdam. De export van geraffineerde olieproducten en andere minerale producten daalde met 13 procent naar 32,4 miljard. De handel in auto's en chemische en farmaceutische producten daarentegen groeide flink.