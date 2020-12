Hele wereld ontdekt Puurs: ‘Drink Duvel, dat maken ze van hetzelfde water als het vaccin’

‘Ik ontving al 29 buitenlandse televisieploegen, van Spanje over Georgië tot Noorwegen.’ De Pfizer-site, die het Verenigd Koninkrijk al van coronavaccins voorziet, zet het Antwerpse Puurs prominent op de wereldkaart.

Sinds de wereld weet dat Puurs een van de plekken is waar de Pfizer-BioNTech-vaccins van de band rollen, strijken televisieploegen van heinde en verre neer in de Antwerpse gemeente. Sinds de fusie met Sint-Amands vorig jaar telt die 26.400 inwoners.

‘De teller staat op 29’, zegt Koen Van den Heuvel (CD&V), die er volgende maand 24 jaar burgemeester is. ‘Er kwamen televisieploegen uit Georgië, Spanje, Estland en Noorwegen’, zegt hij, terwijl hij het lijstje afgaat op een handgeschreven fiche en een Oostenrijkse tv-ploeg netjes haar beurt afwacht in de gang van het gemeentehuis.

Plots heeft Puurs er naast Duvel, het lokale bier van brouwerij Duvel Moortgat, een internationaal visitekaartje bij. ‘Op televisie hoorde ik zelfs dat de Amerikaanse Duvel-importeur zijn landgenoten grappend heeft aangeraden het bier te drinken’, lacht Van den Heuvel. ‘Omdat het van hetzelfde water als het Pfizer-vaccin uit Puurs gemaakt zou zijn. Journalisten noemen me al 'de burgemeester van de gemeente die de planeet zal redden’.’

De kiem voor de lokroep van Puurs als vestigingsplaats voor buitenlandse multinationals werd gelegd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Enerzijds dankzij de aanleg van de N16 tussen Mechelen en Sint-Niklaas - Puurs ligt in het midden - en anderzijds door de federale expansiewetten om buitenlandse multinationals te lokken met fiscale voordelen.

Deur blijft dicht

Pfizer huist in Puurs sinds de overname in 2003 van het Amerikaanse farmabedrijf Upjohn, dat zich begin jaren 60 langs de N16 (vandaag de Rijksweg) had genesteld. De site, waar voortdurend koelvrachtwagens aan- en afrijden, herken je van ver door de twee windmolens van 150 meter hoog en door de parkeergarage van ettelijke verdiepingen.

Iedereen in Puurs kent wel iemand die bij Pfizer werkt. Alleen al in mijn straat wonen meerdere werknemers. Koen Van den Heuvel Burgemeester Puurs

Ondanks meermaals aandringen mogen we niet binnen. Gesprekken met werknemers zijn evenmin toegelaten en vragen over de site worden schriftelijk behandeld. ‘De toegang is beperkt vanwege de coronarichtlijnen’, zegt sitewoordvoerder Koen Colpaert. ‘We willen onze medewerkers de ruimte geven om te focussen op de productie.’

Het voorbije decennium groeide de site als kool. Ondertussen stelt ze meer dan 3.000 mensen tewerk. ‘In tien jaar is het aantal werknemers meer dan verdubbeld’, aldus Colpaert. ‘De voorbije vijf jaar hebben we 1.000 werknemers aangeworven.’

De site is sterk lokaal geworteld: ruim een derde van het personeel woont in een straal van 6 à 10 kilometer. ‘Iedereen in Puurs kent wel iemand die bij Pfizer werkt’, zegt Van den Heuvel. ‘Alleen al in mijn straat wonen meerdere werknemers.’

Bij Pfizer Puurs, een van de grootste sites van de Amerikaanse farmagroep, worden elk jaar meer dan 400 miljoen dosissen van injecteerbare vaccins en geneesmiddelen geproduceerd. Ze worden ter plekke verpakt in onder meer flacons en spuiten. ‘We leveren aan meer dan 165 landen’, zegt Colpaert.

Kwaliteit

Sinds kort komt de productie van het coronavaccin daarbovenop, waarvoor Pfizer de voorbije maanden 150 mensen extra rekruteerde. En daar blijft het niet bij. ‘We werven de komende weken en maanden nog mensen aan, zowel laboranten als ingenieurs en machinestellers.’

In de VS lopen ze hoog op met de site van Pfizer. ‘Als we het aan Puurs geven, is de kwaliteit in orde’, zeggen ze op de hoofdzetel in New York. Koen Van den Heuvel Burgemeester Puurs

‘In de VS lopen ze vanouds hoog op met de site’, zegt burgemeester Van den Heuvel, die vorig jaar voor het laatst over de vloer kwam bij Pfizer Puurs. ‘‘Als we het aan Puurs geven, is de kwaliteit in orde’, zeggen ze op de hoofdzetel in New York. Dat is de grote kracht, naast de uitstekende ligging. Zonder files sta je in een halfuur in de haven van Antwerpen en in twintig minuten op de luchthaven van Zaventem. Daar vertrekt een groot deel van de Pfizer-export.’

Pfizer zelf wijst nog naar de kwaliteit van het onderwijs in ons land en de aanwezigheid van meerdere hoog aangeschreven universiteiten, net als naar de nauwe samenwerking met de lokale, regionale en nationale overheden.

‘Uiteraard zijn er factoren waar wij lokaal geen grip op hebben, zoals de hoge loonkost’, zegt Van den Heuvel. ‘Maar we kunnen de zaken wel zo goed mogelijk faciliteren voor multinationals als Pfizer met een vlotte regulering. Denk aan de goedkeuring voor de twee windmolens op de site de voorbije jaren en die van vorig jaar voor hun parkeertoren met 600 plaatsen. De site ligt ook niet ingesloten, waardoor ze kan blijven uitbreiden.’

Bescheiden 'Farma Valley'

En hoewel het dezer dagen al Pfizer is wat de klok slaat, benadrukt Van den Heuvel dat Puurs anno 2020 ‘een bescheiden ‘Farma Valley’ huisvest. ‘Het Zwitserse Novartis is de buurman van Pfizer en je hebt onder meer nog Alcon en de Vlaamse farma-kmo Purna, opgericht door een inwoner van Puurs. In totaal werken hier ruim 5.000 mensen in de farmasector, goed voor meer dan een op de drie van de 13.000 arbeidsplaatsen in onze gemeente.’