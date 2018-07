Heropleving Belgische economie blijft uit

De economische activiteit is in het tweede kwartaal met 0,3 procent gegroeid. Sommige economen hadden een hogere groei voorspeld.

De Belgische economie heeft opnieuw een relatief zwak kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De economische activiteit steeg in het tweede kwartaal met 0,3 procent, evenveel als in het eerste kwartaal.

De relatief lage groei is geen grote verrassing. Zowel het ondernemersvertrouwen als het consumentenvertrouwen is in het tweede kwartaal gedaald, signaleert ING-econoom Philippe Ledent, die 0,3 procent groei had voorspeld. Het vertrouwen van bedrijfsleiders en consumenten blijft wel duidelijk hoger dan het langetermijngemiddelde.

'Wij hadden een rebound voorspeld', zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. 'De dalende werkloosheid ondersteunt de consumptie en het vertrouwen bij de bedrijven blijft hoog.' De Leus had 0,5 procent groei voorspeld.

Economen zijn het erover eens dat het tweede halfjaar wellicht beter wordt voor de Belgische economie. Ledent: 'De voorwaarden voor sterkere bedrijfsinvesteringen zijn vervuld, want de rente is laag en de bezettingsgraad van de productitiecapaciteit is hoog. De gemeenteraadsverkiezingen stimuleren de overheidsinvesteringen. De euro is niet gestegen en de handelsoorlog zal niet onmiddellijk een negatieve impact hebben.'

Ledent voorspelt voor het hele jaar 1,6 procent groei. 'Om dat percentage te halen, rekenen wij op 0,6 procent groei in het derde kwartaal en 0,4 procent in het vierde kwartaal.'