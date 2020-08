Herstel Belgisch ondernemersvertrouwen vertraagt

De fabriek van Volvo Cars in Gent. De verbetering van het ondernemersvertrouwen is vooral te danken aan de industrie.

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank stijgt in augustus voor de vierde maand op rij. Dat is vooral te danken aan de industrie.

De heropleving van de Belgische economie duurt voort, blijkt uit de maandelijkse peiling van de Nationale Bank bij 3.000 bedrijven. De indicator van het ondernemersvertrouwen stijgt in augustus met 1,9 punt naar -12 punten. Economen hadden een iets grotere verbetering tot -11,8 punten voorspeld.

Maar het herstel vertraagt. In juni en juli was de toename van het vertrouwen veel groter dan in augustus. De indicator van het ondernemersvertrouwen noteert nog steeds duidelijk lager dan het langetermijngemiddelde van -7,2 punten.

Lagere voorraden

De verbetering van het economisch klimaat is te danken aan de verwerkende nijverheid en de diensten aan bedrijven. In de nijverheid zijn de voorraden gedaald en verbeteren de vooruitzichten voor de werkgelegenheid. In de dienstensector verbeteren de economische vooruitzichten.

In de bouw en de handel daarentegen daalde het ondernemersvertrouwen. De bouwsector heeft zijn materieel aanzienlijk minder benut en ziet het orderboekje dalen. De handel wordt geconfronteerd met een verslechtering van de economische vooruitzichten.

Economen verwachten dat de Belgische economie in het derde kwartaal sterk groeit. Maar die stijging van de economische activiteit zal slechts een deel van de krimp van 12,1 procent in het tweede kwartaal goedmaken.

Bankkrediet