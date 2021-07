Herstel Belgische economie versnelt

De economische activiteit is in het tweede kwartaal met 1,4 procent gestegen dankzij de heropening van de economie.

De heropleving van de Belgische economie versnelt, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De economische activiteit groeide in het tweede kwartaal met 1,4 procent na een groei van 1,1 procent in het eerste kwartaal. De groei in de dienstensector (1,4%) was hoger dan in de industrie (1,1%) en de bouw (0,5%).