Het 21 juli-offensief van Charles Michel

De begroting en een arbeidsdeal. Met de nationale feestdag in het verschiet wil premier Charles Michel nog eens onverwacht uitpakken met een groot politiek akkoord. Of het een ‘koude plat’ wordt, zoals Voka-topman Hans Maertens vreest, hangt af van wat minister van Werk Kris Peeters nog wil brengen.

Op de Vlaamse feestdag dromen N-VA-toppers wel eens van het confederalisme, Ben Weyts onder anderen. Dat Vlaanderen zijn eigen beslissingen kan nemen met zijn eigen geld, is de basisgedachte achter het confederalisme. De huidige situatie, waarbij de N-VA heel België een rechts Vlaams beleid opdringt, is niet meer dan een strategie. Het moet de Parti Socialiste zodanig tot wanhoop drijven dat de Franstaligen vragende partij worden om hun eigen boontjes te doppen.

Het is de strategie van de turning tables. Tot nu toe waren de Franstalige partijen ‘demandeurs de rien’, waardoor de staatshervormingen vaak gedrochten van compromissen werden. Daarom zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij niet nog eens zo’n lijdensweg in Hertoginnedal wil ondergaan. Het confederalisme is de enige uitweg, is en blijft de rotsvaste overtuiging van de N-VA-top.

De Vlaamse dominantie over België is omkeerbaar. Wat als de Parti Socialiste zich straks opnieuw aan boord hijst en alles van centrumrechts terugdraait? Zo’n gekke gedachte is dat niet. In Franstalig België zoomt het van de geruchten dat de PS en de MR elkaar na de verkiezingen van 2019 snel zullen vinden om zich van de macht te verzekeren. Het kan de voorbode zijn van een federale regering zonder de N-VA en, wie weet, met een Vlaamse minderheid. Di Rupo-bis.

Maar is de terugkeer van de PS wel zo’n doemscenario? Volgens de econoom Bart Van Craeynest heeft Di Rupo meer gedaan dan Michel om de begroting structureel gezond te krijgen. ‘Deze regering had meer geluk dan de regering-Di Rupo. De economie was beter en de rentelasten zijn meer gedaald. Daar heeft ze van geprofiteerd. De begroting verbeterde sterker dan onder de vorige regering, maar de inspanning van de regering ligt lager’, is het keiharde oordeel als hij naar de facts and figures kijkt.

Beschamend

‘Show me the money.’ Die uitspraak krijgt De Wever als een boemerang in zijn gezicht terug. De begroting is het lelijke eendje van centrumrechts. Het is vooral een historisch gemiste kans. Het ging goed, waardoor het nu of nooit was om de begroting op orde te krijgen. Maar nu is het lage rentefeestje voorbij en zullen de budgettaire tekorten peperduur betaald worden. Voor we het weten, worden we weer geconfronteerd met een rentesneeuwbal, die van België eind vorige eeuw de zieke man van Europa maakte.

Is de terugkeer van de PS wel een doemscenario? Di Rupo heeft meer gedaan dan Michel om de begroting gezond te krijgen.

Dat de regering-Michel dan nog vals probeert te spelen door de cijfers te manipuleren is beschamend. De opstand van de topambtenaren van het Monitoringcomité, die de begroting in het oog houden, was ontluisterend. Ze weigerden mee te spelen in het hoger-lagerspel tussen de voorzitter van het Monitoringcomité, Alfons Boon, van liberale signatuur, en de begrotingskabinetschef van de premier, Rudy Volders, eveneens met liberaal rugnummer. Zwart op wit lieten ze in het verslag van het Monitoringcomité optekenen dat ze niet akkoord gaan met de rooskleurige voorstelling van zaken, alsof het tekort voor volgend jaar echt maar 2,6 miljard euro zou bedragen.

‘Er zijn nog constanten in ons land: we onderschatten (bewust) het begrotingstekort en de vergrijzingsfactuur. Maak dat zelf al twee decennia mee. Of hoe we onze kinderen en kleinkinderen bedriegen omdat we onze eigen generatie niet durven te zeggen dat we beter moedige keuzes maken.’ Karel Van Eetvelt, de gewezen Unizo-topman die nu de bankenfederatie Febelfin leidt, haalde in een J’accuse-tweet uit.

De echte reden van het gemanipuleer van de cijfers is dat premier Michel (MR) en zijn coalitiepartners met de lokale en nationale verkiezingen in het vooruitzicht geen maatregelen willen nemen die de mensen pijn doen. Een begrotingsevenwicht is geen trofee waarmee je verkiezingen wint. Andersom doet een begroting die niet in evenwicht is je ook geen verkiezingen verliezen. De Wever weet dat, al durft hij Michel daar soms over op te jagen.

De premier wil de kritiek dat de ‘dash’ uit de regering is counteren door nog een laatste keer te tonen dat zijn regering tot grootse hervormingen in staat is. Het begrotingsprobleem is gereduceerd tot een behapbare hap, het echte pièce de résistance wordt een arbeidsdeal. Bij de start van de regering wilde Michel daar nog vanaf blijven, al was het maar omdat hij geen bliksemafleider wilde zijn voor Elio Di Rupo, die zijn eigen achterban pijn had gedaan door in de werkloosheidsuitkeringen voor schoolverlaters te snoeien.

Nu liggen de kaarten anders. De Belgische economie kampt met een arbeidsparadox. Er zijn minder mensen aan de slag dan in onze buurlanden en toch vinden bedrijven geen personeel voor hun vacatures, waarvan er elke maand meer zijn. Het credo van gewezen minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) indachtig, wil de regering-Michel ‘al wie poten en oren heeft’ aan de slag krijgen. Zodat alle kritiek gecounterd kan worden met een langgerekte overwinningskreet: jobs, jobs en nog eens jobs.

Koud buffet

Of dat zal lukken, is nog maar de vraag. ‘De Arbeidsdeal is de laatste grote werf van de regering-Michel voor de verkiezingen, maar ze zijn een tuinhuisje aan het bouwen’, zei Veerle Wouters (ex-N-VA) in de Kamer. Het Vlaamse bedrijfsleven is er evenmin gerust in. ‘Arbeidsdeal is als koud buffet. Elk krijgt wat, maar honger blijft’, stelde Voka-topman Hans Maertens.

‘Koude plat, koude plat’, sakkerde minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op de Vlaamse feestdag. Peeters verbaast zich over de kritiek, want hij gaf zijn volle steun aan de plannen van de Vlaamse regering om de federale drempels voor de activering van de werklozen weg te nemen.

Of de arbeidsdeal iets wordt, hangt af van wat Peeters nog wil brengen als het gaat over het verlagen van de werkloosheidsuitkering voor wie ze lang krijgt, het minder duur maken van oudere werknemers en het versneld afbouwen van het gewraakte brugpensioen.