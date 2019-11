‘Het Europese strafbankje staat op instorten'

Eens te meer blaft de Europese Commissie naar België voor een ontspoorde begroting. Maar bijt de hond ooit nog eens? ‘Het strafbankje staat op instorten’, zegt ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Belandt ons land op het Europese strafbankje, zoals de procedure bij een buitensporig tekort genoemd wordt, of niet? Voor de zoveelste keer duikt die vraag op, na alweer een streng begrotingsrapport van de Europese Commissie.

Landen die niet aan de begrotingsregels voldoen, riskeren in zo’n procedure verhoogd toezicht - slechte publiciteit die bovendien de financiële markten kan wakker maken - en in het allerslechtste geval een boete. Met dat extra toezicht kreeg België al eens te maken.

Een financiële sanctie is in de geschiedenis van de muntunie echter nog nooit uitgedeeld. Portugal en Spanje waren er ooit heel dichtbij, maar op het laatste nippertje werd een deal gesloten.

Komt het er ooit nog eens van voor België? En maakt dat nog indruk op landen? Europees Parlementslid en gewezen minister van Financiën Johan Van Overtveldt denkt van niet. Hij noemt de strafprocedure ‘vermolmd’.

Europa zou soepeler moeten worden voor investeringen en strenger voor de vaste uitgaven. Wim Moesen begrotingsexpert

‘Als men een klein land als het onze in de hoek wil zetten, moet men dat ook doen met Frankrijk en Italië, want zij maken het nog bonter. Daarom gebeurt het niet en blijft het bij flauwe aanbevelingen. Onder de Finse commissaris Olli Rehn had de strafprocedure wel geloofwaardigheid. Hij durfde de grote landen het hoofd te bieden. Maar onder zijn opvolger Pierre Moscovici, een Franse socialist, is willekeur in de plaats van strengheid gekomen. Ooit heeft hij me er mee afgedreigd. Als ik mijn verzet tegen de tobintaks (een taks op financiële transacties, red.) niet staakte, zou België op het strafbankje belanden, riep hij me toe. Ach, finaal is alles terug te brengen op dé weeffout van de euro: de muntunie is geen politieke unie.’

Van Overtveldt zit in een bijzondere positie om dat soort kritiek te uiten. Als gewezen minister van Financiën in de regering-Michel is hij mee verantwoordelijk voor de budgettaire ontsporing. Maar dat blijft hij betwisten.

‘Het fundamentele probleem van ons land zit niet bij de inkomsten, waarvoor ik verantwoordelijk was, maar bij de uitgaven. In de staf van de Commissie zitten wel degelijk mensen die de nadruk leggen op de uitgavenbeheersing, maar dat werd de jongste jaren niet meer politiek vertaald. En als straks de Italiaan Paolo Gentiloni aantreedt, zal het niet verbeteren. Je voelt aan alles dat we naar een periode gaan waarin via allerlei flexibiliteitsclausules de 3 procentdrempel zal vervagen. Het strafbankje zal instorten en dat zal niet gebeuren door het gewicht van de landen die erop zitten.’

De begrotingsexpert Wim Moesen (KU Leuven) is genuanceerder. ‘Door te dreigen met sancties heeft Europa wel degelijk nog moreel gezag. Maar het is een feit dat de strafprocedure geloofwaardigheid heeft verloren. En dat komt doordat de ‘schwarze Null’, het streven naar een nulsaldo, al jaren verkeerd wordt toegepast. Men zou soepeler moeten worden voor investeringen en strenger voor de vaste uitgaven. Door alleen het saldo te beoordelen zijn veel lidstaten sinds de crisis beginnen in te teren op de investeringen in plaats van op de gewone uitgaven. Daar moet men vanaf.’