'Huren is onbetaalbaar geworden'

Een huurwoning werd vorig jaar 2 procent duurder tot 600 euro per maand . Vijf jaar geleden was dat nog 545 euro, 10 procent minder.

En dat terwijl de levensmiddelen over dezelfde periode slechts met 5,5 procent zijn gestegen. Aangezien ons inkomen via de jaarlijkse indexering de inflatie volgt, namen de huurprijzen dus sneller toe dan de lonen.

Lagere prijsklasse

Dat is een probleem voor zij die het niet breed hebben. De huurprijzen in de lagere prijsklasses zoals studentenkoten, flats, oudere appartementen en huizen stijgen bovendien sneller dan de nieuwbouwwoningen.

Dat komt omdat er de jongste jaren heel wat nieuwbouwprojecten werden neergezet. In dat luxueuzere segment is de vraag daardoor goed op het aanbod afgestemd. In de lagere prijsklasses daarentegen overstijgt de vraag ruimschoots het aanbod. Dat plaatst verhuurders in een zetel om de huurprijzen te verhogen.