IMF verlaagt groeiprognose Belgische economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet de economische groei in 2019 dalen naar 1,3 procent.

Na andere instellingen is nu ook het IMF somberder over de groeivooruitzichten voor de Belgische economie. De waakhond van de wereldeconomie voorspelt dat de economische activiteit in 2019 slechts met 1,3 procent stijgt, tegenover 1,4 procent in 2018. In oktober voorspelde hij voor beide jaren nog 1,5 procent groei.

De nieuwe economische vooruitzichten staan in het jaarlijkse rapport van het IMF over België. De aanbevelingen voor het economisch beleid zijn dezelfde als de aanbevelingen die in december werden gepubliceerd na een bezoek van IMF-economen aan ons land.

'De Belgische economie heeft goed gepresteerd sinds de wereldwijde financiële crisis', zegt het IMF. 'Dat resultaat is mee te danken aan hervormingen van de voorbije jaren, zoals de hervorming van de pensioenen en vennootschapsbelasting en de verlaging van de lasten op arbeid.' Maar het IMF beklemtoont dat er belangrijke uitdagingen blijven. De instelling verwijst naar de zwakke potentiële groei en de hoge overheidsschuld.

Buffers

Het opbouwen van budgettaire buffers moet volgens het IMF een prioriteit blijven, want de overheidsschuld is nog steeds hoog. 'Bijkomende inspanningen zijn nodig om op middellange termijn een structureel begrotingsevenwicht te bereiken en de overheidsschuld aanzienlijk te verlagen. Een verdere pensioenhervorming is wenselijk om de kosten van de vergrijzing te drukken.'

Het IMF roept de regering op de jobdeal uit te voeren. Een belangrijk deel van dat akkoord, onder meer de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, is nog niet uitgevoerd omdat de regering in lopende zaken verkeert sinds eind vorig jaar. Om kwetsbare groepen aan een baan te helpen vraagt het IMF om de kwaliteit van vorming en levenslang leren te verbeteren en arbeidsmobiliteit te bevorderen.