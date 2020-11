ING: 'Belgische economie krimpt dit kwartaal met 4 procent'

De tweede coronagolf en lockdown hebben in België een grotere negatieve impact op de economie dan in de rest van Europa, zegt ING-econoom Philippe Ledent.

De herinvoering van strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen geeft de Belgische economie opnieuw een zware klap. ING verwacht dat de economische activiteit in het vierde kwartaal met 4 procent daalt. Tot dusver voorspelde de bank 2 procent groei.

Het overlegcomité van de verschillende regeringen besliste vrijdag dat winkels die niet-essentiële producten verkopen zes weken moeten sluiten. Voorts moeten sommige contactberoepen, zoals kappers, hun activiteit staken. Ook de nieuwe lockdowns in Duitsland en Frankijk, onze twee grootste afzetmarkten, wegen op de economische activiteit.

Opvallend is dat ING veel somberder is over de Belgische economie dan over de eurozone. 'De tweede coronagolf is het grootst in België', signaleert Ledent. In verhouding tot de bevolking heeft België het grootste aantal besmettingen van Europa, bleek vorige week. 'Cafés en restaurants zijn al enkele weken gesloten. De toegevoegde waarde van de ziekenhuizen daalt omdat sommige operaties worden uitgesteld.' ING verwacht dat de economische activiteit in de eurozone slechts met 2 procent daalt in het vierde kwartaal.

Somberder over 2021

Ledent merkt wel op dat de krimp van de economie veel kleiner is dan tijdens de eerste lockdown. 'We starten van een lager niveau en meer sectoren kunnen blijven werken.' In de lente lagen verscheidene grote industriële bedrijven meerdere weken stil. Dat is voorlopig niet of minder het geval.

Het beter dan verwachte derde kwartaal compenseert min of meer het slechter dan voorziene vierde kwartaal.

Ondanks de nieuwe dip krimpt de Belgische economie over het hele jaar iets minder dan gevreesd. Dat is te danken aan het beter dan verwachte derde kwartaal, toen de economische aciviteit met een forse 10,7 procent groeide. ING verwacht dat de Belgische economie in 2020 met 7,5 procent krimpt in plaats van de eerst voorspelde 8 procent.

Maar de bank werd pessimistischer over de vooruitzichten voor 2021. Ledent: 'We verwachten dat de gezinnen en bedrijven volgend jaar relatief voorzichtig blijven met consumptie-uitgaven en investeringen, vooral in het eerste halfjaar. In het derde kwartaal zal de groei wellicht versnellen. We denken dat dan het vaccin tegen het coronavirus op vrij grote schaal wordt verdeeld.'

Europa

ING voorspelt dat de economische activiteit in 2021 gemiddeld 2,9 procent hoger ligt dan in 2020. Tot dusver voorspelde de bank 4 procent groei volgend jaar. 'We verwachten nog steeds dat de economische activiteit pas in de tweede helft van 2023 weer het niveau van voor de coronacrisis bereikt', besluit Ledent.

De andere grootbanken herzien pas later deze week of begin volgende week hun vooruitzichten. Maar KBC-econoom Johan Van Gompel licht al een tipje van de sluier. 'De jaarprognose van -8 procent voor 2020 zal allicht niet veel veranderen. Het beter dan verwachte derdekwartaalcijfer wordt grotendeels gecompenseerd door het veel slechtere vierdekwartaalcijfer.' Hij signaleert dat de tweede lockdown een grotere impact zal hebben op de groei van 2021, omdat volgend jaar op een lager dan verwacht niveau van start gaat.