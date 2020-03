ING voorspelt recessie in België

De impact van de Italiaanse quarantaine zal de Belgische economie in het eerste en tweede kwartaal doen krimpen, zegt ING België.

Rome heeft beslist Italië af te sluiten van de rest van de wereld om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Die beslissing duwt niet alleen de Italiaanse economie onder water. Ook de Belgische economie ondervindt de impact, want Italië is de zesde grootste afzetmarkt van Belgische exporteurs. Ons land exporteerde in de eerste elf maanden van 2019 voor 18,4 miljard euro goederen naar Italië. Bovendien worden in België almaar meer evenementen afgelast.

We verlagen opnieuw onze groeivooruitzichten. Philippe Ledent Econoom ING

'Als gevolg van de Italiaanse maatregelen zullen we opnieuw onze groeivooruitzichten verlagen', zegt ING-econoom Philippe Ledent. 'Het zijn nog geen officiële prognoses, maar wij denken dat de Belgische economie in het eerste kwartaal met 0,1 procent krimpt en in het tweede kwartaal met 0,3 procent.'

Tot dusver voorspelde hij een nulgroei in het tweede kwartaal. Economen spreken van een recessie als de economische activiteit twee kwartalen op rij daalt.

Ledent verwacht een heropleving vanaf het derde kwartaal en denkt dat de economie over heel 2020 slechts met zowat 0,5 procent zal groeien. Vorige week verlaagde hij zijn groeiprognose voor het hele jaar naar 0,7 procent.

Stressscenario

Ook Belfius verlaagt zijn groeiprognose maar is wat minder somber. 'We verwachten in ons basisscenario een groei van 0,1 procent in het eerste kwartaal en een nulgroei in het tweede kwartaal. We hebben de groeiprognose voor 2020 bijgesteld van 1 naar 0,7 procent', zegt econome Annelore Van Hecke. 'Het vertrouwen van consumenten en ondernemers wordt aangetast.'

Een week geleden veronderstelde Belfius nog dat het virus alleen in het eerste kwartaal een impact zou hebben.

Als het virus tegen de zomer niet onder controle is, zal de Belgische economie in 2020 niet groeien. Annelore Van Hecke Econome Belfius

Van Hecke merkt op dat de groei nog lager kan uitvallen. 'In een stressscenario waarbij het virus tegen de zomer nog niet onder controle is, zal de Belgische economie in 2020 niet groeien. We ramen de kans op dat scenario op 30 procent.'

Ook BNP Paribas Fortis en KBC evalueren in de komende dagen hun groeivooruitzichten voor de Belgische economie. 'Ons nieuw scenario zal negatiever zijn', zegt Jan Van Hove, hoofdeconoom van KBC. Hij voorspelt voorlopig nog 0,8 procent groei, terwijl BNP Paribas Fortis rekent op 0,7 procent groei.

Begrotingstekort

De forse groeivertraging heeft negatieve gevolgen voor de begroting, omdat zij de fiscale ontvangsten doet dalen en de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid doet stijgen. De federale regering kondigde vrijdag maatregelen aan om de schade voor de economie te beperken. Bedrijven die zwaar zijn getroffen door het virus krijgen uitstel voor de betaling van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen.

Het Federaal Planbureau voorspelde begin februari een begrotingstekort van 2,54 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar die prognose veronderstelde dat de Belgische economie met 1,4 procent zou groeien. Volgens een vuistregel zal het begrotingstekort bij een economische groei van 0,7 procent stijgen naar 3 procent van het bbp.

Als de groei terugvalt naar 0,5 procent zou het begrotingstekort oplopen tot 3,1 procent van het bbp en bij een nulgroei dreigt een deficit van 3,4 procent.

Monitoringcomité