ING ziet schade corona oplopen tot 9 miljard

De Belgische economie krimpt in 2020 met 0,8 procent als de coronapandemie hetzelfde verloop kent zoals in China, zegt ING-econoom Philippe Ledent.

ING heeft maandag opnieuw zijn groeivooruitzichten voor de wereldeconomie fors verlaagd. 'In de eurozone gaan sommige landen geheel of gedeeltelijk in lockdown en daarom is de impact op de groei groter dan verwacht', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. 'Een krimp van de consumptie is moeilijk te vermijden en investeringen worden uitgesteld.'

ING-econoom Philippe Ledent berekende wat de gevolgen zijn voor de Belgische economie. 'Dat is een heel moeilijke oefening, maar de volgens ons beste hypothese is veronderstellen dat de epidemie in Europa de evolutie volgt die we in China hebben gezien.'

Maand voorsprong

China heeft volgens Ledent ongeveer een maand voorsprong op verscheidene Europese landen, waaronder België. 'Wij gaan ervan uit dat het aantal nieuwe besmettingen rond 23-25 maart een piek bereikt en daarna geleidelijk daalt tot ongeveer nul op 20 april.' De econoom beklemtoont dat het niet zeker is of België de Chinese evolutie zal volgen. 'Italië en Frankrijk scoren voorlopig slechter dan China, Zuid-Korea beter.' Hoe langer de epidemie duurt, hoe groter de impact.

Als de epidemie in België het Chinese verloop volgt, zal de economische activiteit in het eerste kwartaal met een forse 1,6 procent dalen. In het tweede kwartaal volgt een extra krimp van 0,3 procent. Vanaf het derde kwartaal knoopt de Belgische economie weer aan met groei. In dat scenario krimpt onze economie over heel 2020 met 0,8 procent.

Vooral de consumptie krijgt volgens Ledent klappen. De horeca en een groot deel van de winkels zijn minstens drie weken gesloten. Er zal ook een negatieve impact zijn op de bedrijfsinvesteringen. De impact op de netto-uitvoer is beperkt, omdat de in- en uitvoer beide sterk dalen. De overheidsuitgaven daarentegen stijgen. De verschillende regeringen hebben hulp aangekondigd om de getroffen sectoren te ondersteunen.

Tekort van 20 miljard

Begin dit jaar voorspelde ING dat de Belgische economie in 2020 met 1 procent zou groeien. Dat betekent dat de schade van het coronavirus 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt of 8,8 miljard euro.