'In maart sloeg de schrik ons om het hart, maar nu hindert corona het bouwbedrijf niet meer'

De toegevoegde waarde van de Belgische industrie en de bouwsector is weer even hoog als net voor het begin van de pandemie. Dat berekende De Tijd op basis van cijfers van de Nationale Bank.

'De schrik sloeg ons in maart om het hart. Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt', zegt Eddy Cox, de CEO van het bouwbedrijf Groep Van Roey. Toch realiseerde de groep in het boekjaar 2019-2020 een omzet van 365 miljoen euro, evenveel als het jaar voordien. ‘Vooraf hadden we groei gebudgetteerd, maar we zijn zeer tevreden. In het vierde kwartaal waren er geen tekenen van verzwakking.'

Het illustreert hoe de ene sector van de Belgische economie veel sneller herstelt van de pandemie dan de andere. De toegevoegde waarde van de industrie was in het vierde kwartaal van 2020 even hoog als in dezelfde periode van 2019. De bouwsector scoorde met een stijging van 1,2 procent nog beter. In de dienstensector daarentegen is de toegevoegde waarde nog 5,6 procent lager dan voor de pandemie.

De gunstige conjunctuur in de industrie is vooral te danken aan de farmasector. Het Belgische filiaal van de Hongaarse farmagroep Gedeon Richter boekte in de zomer 40 procent minder omzet met zijn vruchtbaarheidsproducten. 'Toch hebben we het jaar afgerond met een stabiele omzet. Sommige producten kenden zelfs groei', zegt directeur Isabelle De Walsche.

'Vlak na het uitbreken van corona stopten ziekenhuizen met niet-dringende behandelingen, waaronder die voor vruchtbaarheid. Na de zomer keerde het tij. Opvallend genoeg ondervonden we geen hinder van de heropleving van het virus aan het einde van het jaar.'

De productie van de farmaceutische industrie, een ruwe maatstaf van de toegevoegde waarde, steeg in oktober en november samen met 52 procent tegenover dezelfde periode van 2019, blijkt uit cijfers van Statbel. Cijfers voor december zijn nog niet beschikbaar.

Hoewel gedetailleerde informatie ontbreekt, is duidelijk dat de productie van het vaccin tegen corona in de fabriek van Pfizer in Puurs heeft bijgedragen tot de forse groei van de activiteit en toegevoegde waarde. De industrie profiteerde ook van de extra uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk. Britse bedrijven legden eind vorig jaar extra voorraden aan in de aanloop naar het einde van de overgangsperiode van de brexit.

De cijfers van de industriële sectoren geven geen eenduidig beeld. De productie van rubber en kunststof, informatica- en elektronische producten en motorvoertuigen was in oktober en november hoger dan een jaar eerder. De productie van dranken, kleding, elektrische apparaten en machines was lager. In de bouw doen de woningbouw, het zorgvastgoed en de logistiek het goed. Minder goed vergaan het kantoren en winkelvastgoed.

Dienstensector

Veel industriële en bouwbedrijven zijn erin geslaagd zich aan te passen aan de maatregelen die besmetting op de werkvloer moeten voorkomen. Ze hebben na de invoering van de tweede lockdown hun activiteit kunnen voortzetten. Weinig of geen belangrijke productieactiviteiten liggen nog stil.

De goede cijfers van het vierde kwartaal zijn wellicht ook te danken aan een inhaalbeweging na de forse daling van de activiteit in de eerste lockdown. 'Ons orderboek groeit', zegt Cox. 'En Oosterweel zal indirect goed zijn voor alle bedrijven.' Hij stelt wel vast dat er bij veel aanbestedingen meer kandidaten zijn.

Het herstel van de dienstensector verloopt veel moeizamer. De horeca en de kapperszaken zijn gesloten en evenementen zijn verboden. Enkele dienstensectoren zijn wel volledig hersteld. De toegevoegde waarde van de handel in en de verhuur van onroerend goed is hoger dan die van voor het begin van de coronacrisis.