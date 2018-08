Inflatie duwt ambtenarenlonen en uitkeringen omhoog

De spilindex is in augustus bereikt. Daardoor stijgen de pensioenen en andere sociale uitkeringen in september en de lonen van de ambtenaren in oktober met 2 procent.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is in augustus met 0,15 punt gestegen naar 107,58 punten, meldt Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Daardoor versnelt de inflatie naar 2,24 procent, tegenover 2,17 procent in juli. De afgevlakte gezondheidsindex, die geen rekening houdt met de prijs van benzine, diesel, alcohol en tabak, stijgt naar 105,10 punten en bereikt daarmee de spilindex.

Het gevolg is dat de pensioenen, de kinderbijslag, de werkloosheidsuitkeringen en andere sociale uitkeringen in september met 2 procent stijgen. De lonen van de ambtenaren stijgen in oktober met 2 procent. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van mei 2017.

Privésector

De invloed van de gezondheidsindex op de lonen in de privésector verschilt van sector tot sector. Sommige sectoren werken met een spilindex. Andere sectoren indexeren de lonen elk jaar op een vast tijdstip, dikwijls in januari. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger de indexaanpassing in die bedrijfstakken.

De toename van de inflatie is vooral te wijten aan de duurdere energie. De energieprijzen stegen in augustus met 9,9 procent jaar op jaar, tegenover 9,2 procent in juli. Diesel is 20,1 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas 12,8 procent en huisbrandolie 12,7 procent. De forse prijsstijging van diesel is onder meer te wijten aan de verhoging van de accijnzen.