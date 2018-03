Inflatie op laagste peil in twee jaar

De Belgische inflatie is in maart gedaald naar 1,39 procent, tegenover 1,48 procent in februari.

De daling van de inflatie is een gevolg van de tragere stijging van de energieprijzen. Energieproducten zijn nu 1,1 procent duurder dan een jaar geleden, versus 2,03 procent in februari. De inflatie meet de evolutie van de consumptieprijzen over een periode van twaalf maanden. De inflatie zonder energie bleef stabiel op 1,42 procent.

Het is van februari 2016 geleden dat de inflatie nog zo laag was. De inflatie is ook wat lager dan verwacht, want het Federaal Planbureau voorspelde begin maart een inflatie van 1,49 procent.

De index van de consumptieprijzen steeg in maart met 0,15 punt tegenover februari naar 106,37 punten, meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau. Vooral fruit en buitenlandse reizen werden deze maand duurder. Motorbrandstoffen en een verblijf in een vakantiedorp werden goedkoper.

Index

De gezondheidsindex steeg met 0,17 punt naar 106,71 punten. Deze graadmeter houdt geen rekening met de prijzen van benzine, diesel, alcohol en tabak en vormt de basis voor de automatische loonindexering.