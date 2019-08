Inflatie op laagste peil in vier jaar

De Belgische inflatie is in augustus gedaald naar 1,26 procent, omdat energie goedkoper werd.

De stijging van de levensduurte vertraagde in augustus voor de vijfde maand op rij, meldt Statbel. De inflatie daalde naar 1,26 procent, het laagste peil sinds oktober 2015. In juli bedroeg de inflatie nog 1,42 procent.

De daling van de inflatie is vooral te danken aan de goedkopere energie. De energieprijzen zijn 2 procent lager dan een jaar geleden. LPG werd de jongste twaalf maanden zelfs 23 procent goedkoper en aardgas 11,6 procent. De inflatie zonder energie steeg in augustus lichtjes naar 1,64 procent, tegenover 1,62 procent in juli.