Inflatie stijgt onverwacht boven 2 procent

De Belgische inflatie is in juli gestegen naar 2,27 procent, het hoogste peil sinds maart 2019. Vooral energie werd duurder.

De stijging van de levensduurte versnelt, blijkt uit cijfers van Statbel. De inflatie steeg in juli naar 2,27 procent, tegenover 1,63 procent in juni. Het Federaal Planbureau had slechts 1,84 procent inflatie voorspeld.