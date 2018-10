Infrabel verhoogt overheidsschuld met 2 miljard

De schuld van de beheerder van de spoorweginfrastructuur wordt bij de overheidsschuld opgeteld, vernam De Tijd.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), de instelling die de macro-economische statistieken van België opmaakt, publiceert vrijdag een nieuwe raming van de overheidsschuld eind 2017. Die raming zal ruim 2 miljard euro of 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hoger zijn dan verwacht. De instelling heeft immers beslist de schuld van Infrabel toe te voegen aan de overheidsschuld.

Op vraag van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, hebben de statistische instellingen van België en enkele andere landen de rekeningen onderzocht van de ondernemingen die de spoorweginfrastructuur beheren. België, Frankrijk en Spanje bekeken of die ondernemingen al dan niet marktconform werken.

Het onderzoek toonde aan dat minder dan 50 procent van de inkomsten van Infrabel marktconforme verkopen zijn. Dat is onder meer een gevolg van een Koninklijk Besluit (KB) van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). De overheidssubsidie is sinds dat KB een min of meer vast bedrag. Vroeger was de subsidie meer gekoppeld aan de activiteit van Infrabel en die werd als een marktconforme verkoop beschouwd.

Europese spelregels

Als minder dan de helft van de inkomsten van een onderneming of instelling marktconform is, moet haar schuld in de overheidsschuld worden opgenomen. Dat bepalen de Europese boekhoudregels. Op basis van zijn eigen analyse en na overleg met Eurostat besliste het INR om de schuld van Infrabel aan de overheidsschuld toe te voegen.

454 miljard Door de toevoeging van de schuld van Infrabel stijgt de overheidsschuld naar meer dan 454 miljard euro.

Volgens de jongste cijfers had België eind 2017 een overheidsschuld van 452,2 miljard euro of 103,4 procent van het bbp. Door de toevoeging van de schuld van Infrabel stijgt de schuld naar meer dan 454 miljard euro. Ook de schuld van 2014, 2015 en 2016 wordt opwaarts herzien.

Voorts heeft het INR de rekeningen van de NMBS onderzocht. Die analyse toonde aan dat de marktconforme verkopen van de NMBS nog duidelijk hoger zijn dan 50 procent van de totale inkomsten. Daarom wordt de schuld van de NMBS als schuld van de privésector beschouwd.