Inkomensverlies door corona treft nog een gezin op vijf

Het aantal gezinnen dat geen inkomensverlies lijdt door de coronacrisis is van februari tot april gestegen naar 79 procent, tegenover 69 procent in het tweede kwartaal van vorig jaar. Tot die groep behoren onder meer gezinnen met een gewaarborgd inkomen, zoals gepensioneerden en andere uitkeringstrekkers.

Maar nog altijd 21 procent van de gezinnen lijdt wel inkomensverlies, versus 31 procent in het tweede kwartaal van vorig jaar. Vooral het aantal gezinnen met een inkomensverlies van meer dan 10 procent is afgenomen.

Zelfstandigen

De zelfstandigen zijn het meest getroffen, omdat sommigen hun activiteit moesten stopzetten tijdens de lockdown, zegt de Nationale Bank. Er zijn veel zelfstandigen actief in de horeca en de evenementensector. In mei van vorig jaar meldde bijna een op twee zelfstandigen een inkomensverlies van meer dan 30 procent. Ook loontrekkenden die tijdelijk werkloos waren leden inkomensverlies.

Sindsdien is het inkomensverlies gedaald, maar zelfstandigen blijven de categorie die het zwaarst is getroffen door de crisis. In maart van dit jaar worstelde 19 procent van de zelfstandigen met een inkomensverlies van meer dan 30 procent en in april 9 procent.