Jambon over Arco: 'We gaan niks doen tegen de rechtsregels'

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) laat verstaan dat Europa niet helemaal buitenspel gezet is in het Arco-dossier. Zijn collega Kris Peeters (CD&V) ziet het rooskleuriger.

Eén van de opvallendste aspecten van het 'zomerakkoord bis' dat de regering Jambon afgelopen nacht bereikt heeft, is het akkoord rond Arco. De coöperanten van dat investeringsvehikel van de christelijke arbeidersbeweging verloren hun geld doordat Arco tijdens de financiële crisis samen met de bank Dexia, de voorganger van de staatsbank Belfius, ten onder ging.

Nu zou er een gedeeltelijke vergoeding komen, in hoofdzaak uit de beursgang van Belfius. De Europese Commissie dreigt die oplossing te zien als verboden staatssteun, maar de regering-Michel heeft beslist door te zetten. Het dossier zal bij de Europese Commissie worden afgetoetst, maar er wordt geen expliciet advies meer gevraagd.

'Juridisch sluitend'

'We gaan niks doen tegen de rechtsregels', nuanceert vicepremier Jan Jambon (N-VA) in een interview in 'De Ochtend' op Radio 1. Hij laat verstaan dat de vergoeding er niet komt vóór de beursgang van Belfius een feit is. 'En die beursgang gaat sowieso met de zegen van Europa moeten gebeuren'. Jambon hamerde er net als zijn partij altijd op dat een Arco-deal 'juridisch sluitend' moet zijn.

Op de vraag of Jambon tevreden is met alle aspecten van het afgelopen nacht bereikte akkoord, kwam een ontwijkend antwoord. 'Ik kan mij in het geheel, het globale plaatje, vinden.' De vicepremier toont zich vooral tevreden over de arbeidsdeal. 'We gaan meer mensen aan het werk krijgen. Dat levert voor de begroting onmiddellijk resultaten op'.

Loket in oktober

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) toonde, ook al in 'De Ochtend', minder reserve bij de Arco-deal. 'De 800.000 coöperanten hebben zekerheid over een politiek definitief akkoord. Eind oktober zullen ze zich kunnen aandienen aan een loket voor de afgesproken dading waarbij ze 40 procent van hun inleg terugkrijgen.'

Wanneer dat geld ook effectief op hun rekening zal staan, is nog niet duidelijk. Peeters: 'Het is de bedoeling dat, eens het loket er is, alles zo snel mogelijk gefinaliseerd wordt.'

Daarvoor is geen voorafgaand akkoord van Europa nodig, meent de CD&V'er. 'Technisch is er geen sprake van staatssteun, omdat het over een vergoeding voor natuurlijke personen gaat', beklemtoont Peeters. 'Dit is een politieke beslissing, die nu zal worden uitgewerkt en vervolgens uitgerold. Er is geen voorafgaandelijk akkoord van Europa nodig. Europa zal dat wel volgen, en zal geïnformeerd worden.'