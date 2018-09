Jef Colruyt roept politici op werk te maken van duurzaam energiebeleid

Zowat 48 procent van de meerwaarde die we in België creëren stroomt naar de overheid. Daar mag wat tegenover staan, zei topman Jef Colruyt op de aandeelhoudersvergadering van de Belgische supermarktgroep.

Terwijl het niet zeker is of er in november nog wel genoeg stroom zal zijn om in heel België het licht te laten branden, doet de Colruyt-CEO een opmerkelijke oproep voor een efficiëntere overheid.

‘Zowat 48 procent van de meerwaarde die we in België creëren vloeit via de overheid terug naar de gemeenschap’, zei hij woensdagavond tijdens een speech voor de aandeelhouders. ‘We pleiten dan ook voor een efficiënte en effectieve overheid die de beschikbare middelen optimaal benut.’

‘We pleiten voor een efficiënte en effectieve overheid die de beschikbare middelen optimaal benut.’ Jef Colruyt CEO en voorzitter Colruyt Group

Als een van de grootste werkgevers van het land verwijst Jef Colruyt duidelijk naar de problemen met de energiebevoorrading. Omdat deze winter zes van de zeven kerncentrales in ons land stilliggen, dreigt een stroomtekort. Mogelijk treedt dan het afschakelplan in werking en worden verschillende delen van het land zonder stroom gezet.

‘Om duurzaam te kunnen groeien, adviseren we de verschillende overheden in ons land in te zetten op een ondernemingsstimulerend klimaat’, zegt de Colruyt-CEO en -voorzitter. ‘Dat kan ons inziens door samen en zonder talmen stappen te doen op het vlak van de mobiliteit en een duurzame energievoorziening en -verbruik.’