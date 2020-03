KBC: 'Belgische economie krimpt met 9,5 procent in 2020'

'Een heel zware recessie.' Dat is wat de Belgische economie te wachten staat als we de nieuwe economische vooruitzichten van KBC mogen geloven.

'De kans is klein dat de overheid de quarantainemaatregelen voor de zomer kan opheffen', onderstreept Jan Van Hove, de hoofdeconoom van KBC. 'Daarom hebben we onze groeivooruitzichten fors verlaagd. De indirecte gevolgen van de quarantainemaatregelen gaan dieper dan verwacht. We voorspellen nu in ons basisscenario dat de Belgische economie in 2020 met 9,5 procent krimpt.'