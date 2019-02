Krantenbedelers zetten zaak tegen Bpost stop

De Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP) stopt haar juridische procedure voor het Europees Hof van Justitie over de subsidies die Bpost krijgt voor de verdeling van kranten en tijdschriften. De steun, gemiddeld 200 miljoen euro per jaar, staat tot eind 2020 in het beheerscontract met de overheid.

Kritiek Peeters

VFP diende in 2015 een klacht in over de staatssteun bij de Europese Commissie. De dagbladhandelaars kloegen aan dat Bpost voor het verdelen van abonnementskranten jaarlijks een steunbedrag ontvangt, maar dat er voor de losse verkoop in de winkels geen enkele steun is voorzien.