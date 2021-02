Lasten coronacrisis zeer ongelijk verdeeld in België...

De coronacrisis heeft de Belgische gezinnen, bedrijven en overheid bijna 41 miljard euro gekost, zegt de Nationale Bank van België in haar jaarverslag. Wie heeft hoeveel schade geleden?

Overheid: 34,5 miljard

De overheid heeft het overgrote deel van het inkomensverlies opgevangen. Ze heeft niet alleen minder belastingen en sociale bijdragen geïnd, ze heeft ook de gezinnen en de ondernemingen ondersteund. De gezinnen kregen 9 miljard steun en de bedrijven 7,3 miljard.

De overheid heeft het grootste deel van het inkomensverlies opgevangen.

Daardoor steeg het begrotingstekort naar 10,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het hoogste peil sinds het midden van de jaren 80. Het hoge deficit en de krimp van de economie deden de overheidsschuld oplopen van 98 naar 115 procent van het bbp. Als een extra stimulus nodig is, moet die volgens de Nationale Bank tijdelijk en gericht zijn en het groeipotentieel ondersteunen. Ze merkt op dat sommige recente maatregelen niet voldoen aan die criteria, omdat de overheid ook sommige lopende uitgaven structureel heeft verhoogd. Daarmee verwijst de Nationale Bank impliciet naar de verhoging van de pensioenen en de opslag voor het zorgpersoneel.

‘Bij een ongewijzigd beleid zal het begrotingstekort in 2023 nog zowat 6 procent van het bbp bedragen en de niet-rente-uitgaven 55 procent van het bbp’, waarschuwt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ‘Dat is niet houdbaar, want dan stijgt de schuldgraad met 3 procentpunten per jaar. Als het economisch herstel solide is, moeten we het begrotingstekort snel verlagen naar 3 procent. Zonder een significante verhoging van de fiscale en de parafiscale druk zal het grootste deel van de inspanning van de uitgavenzijde moeten komen.’

Het zal minstens tien jaar duren om een structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

Wunsch voegt eraan toe dat de overheid moet blijven streven naar een structureel begrotingsevenwicht op middellange termijn. Hij merkte op dat het minstens tien jaar zal duren om dat doel te bereiken. De recente oproep van een groep economen aan de Europese Centrale Bank (ECB) om overheidsschuld te annuleren is volgens de gouverneur een slecht idee. ‘Het is strijdig met het Europees verdrag, niet nodig en gevaarlijk, want het zou stress veroorzaken op de markten.’

Gezinnen: 3,5 miljard

Het inkomen van de gezinnen is door de coronacrisis minder gestegen dan verwacht. Maar dankzij de grote overheidssteun steeg de koopkracht toch met 0,7 procent. De consumptie daarentegen zakte met 8,3 procent, omdat de beperkende maatregelen het onmogelijk of onaangenaam maakten om naar de winkel te gaan en omdat sommige landgenoten vreesden hun job te verliezen. Daardoor spaarden de gezinnen liefst 23 miljard euro meer dan in 2019. Dat bedrag komt overeen met een normale toename van de consumptie over een periode van drie jaar.

Vooral uitzendkrachten, studenten en mensen met een tijdelijk contract of flexi-job hebben hun job verloren. Nationale Bank

Die positieve macro-economische cijfers verbergen grote verschillen tussen de gezinnen. ‘De meer kwetsbare groepen werden zwaarder getroffen door de crisis’, signaleert de Nationale Bank. Vooral uitzendkrachten, studenten en mensen met een tijdelijk contract of een flexi-job hebben hun baan verloren. Het totale aantal jobs zakte met 10.000. De zelfstandigen boekten een groter dan gemiddeld inkomensverlies. ‘Voor wie zijn job heeft behouden, is de crisis achter de rug’, zegt Wunsch.

Een belangrijke vraag is wat de gezinnen zullen doen met de 23 miljard extra spaargeld. Als ze een belangrijk deel van dat bedrag uitgeven, zal dat de economische groei opkrikken. Wunsch: ‘Sommigen zeggen: we keren terug naar de roaring twenties. Dat is niet ondenkbaar, maar erg onzeker.’

Ondernemingen: 2,8 miljard

De coronacrisis drukte het inkomen van de niet-financiële bedrijven en financiële instellingen met bijna 3 miljard euro. ‘Hoewel bankkredieten en steunmaatregelen een deel van de liquiditeitsverliezen konden compenseren, kampte in september bijna 20 procent van de niet-financiële ondernemingen met liquiditeitsproblemen’, zegt de Nationale Bank. Zij raamt de extra financieringsbehoefte om de kastekorten op te vangen op 15,6 miljard. Die cijfers wijzen op een sterke stijging van het risico op faillissementen.

Er zijn grote verschillen tussen de sectoren. Meer dan 30 procent van de restaurants, kappers en schoonheidssalons worstelt met liquiditeitsproblemen. In de verwerkende nijverheid is dat minder dan 15 procent.

De Nationale Bank merkt op dat de banken strenger zijn geworden bij de beoordeling van kredietaanvragen van bedrijven. Toch is de kredietverlening blijven stijgen, zij het trager dan in 2019. De kredietverstrekking aan niet-financiële ondernemingen steeg tussen november 2019 en november 2020 met 2,4 procent.

De overheid mag creatieve destructie niet in de weg staan. Nationale Bank

De overheid staat volgens de Nationale Bank voor een lastige evenwichtsoefening. Ze moet leefbare ondernemingen steunen en hulp aan niet-leefbare of zombiebedrijven vermijden. ‘Overheidsmiddelen mogen de creatieve destructie niet in de weg staan. Crisisperioden bieden de kans om het economisch weefsel van een land te vernieuwen.’ De Nationale Bank merkt op dat na de financiële crisis veel niet-leefbare bedrijven actief bleven in België.

Financiële sector

De winst van de banken daalde in de eerste negen maanden van 2020 met 40 procent naar 2,7 miljard euro, omdat de nieuwe voorzieningen voor kredietverliezen fors zijn opgetrokken tot 2,5 miljard euro. Maar de rendabiliteit blijft met 5 procent veel hoger dan het Europees gemiddelde. De blootstelling aan de kwetsbare sectoren horeca en kunst, amusement en recreatie is klein. ‘De impact van de coronacrisis op de Belgische banken is vooralsnog relatief beperkt.’

De banken hadden bij het begin van de crisis sterke buffers en ze hebben hun extra buffers nog niet moeten aanspreken. Dat zal wellicht veranderen. De Nationale Bank verwacht dat de kredietverliezen stijgen als de steunmaatregelen aflopen. Ze vreest dat extra voorzieningen nodig zijn.

Het is mogelijk dat sommige banken de kredietverliezen onderschatten. Nationale Bank

‘Het is mogelijk dat sommige banken de kredietverliezen onderschatten, omdat ze uitgaan van relatief gunstige veronderstellingen’, waarschuwt de Nationale Bank. ‘Ze dreigen de kracht van het economisch herstel in gevaar te brengen. Enerzijds beëindigen ze niet snel genoeg de financiering van zombiebedrijven, anderzijds verstrekken ze onvoldoende schuldherschikking en extra middelen aan levensvatbare bedrijven.’