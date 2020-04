Lingeriefabrikant Van de Velde wordt essentieel bedrijf

De lingeriefabrikant Van de Velde wordt opgenomen in de lijst van 'essentiële bedrijven' omdat hij in Wetteren mondmaskers gaat produceren.

In de Economic Risk Management Group (ERMG), die nagaat hoe de economie draaiende kan worden gehouden, is overeengekomen dat textielbedrijven die mondmaskers of andere beschermende kledij produceren mee op de lijst van 'essentiële bedrijven' komen. Die kunnen blijven produceren als de regels van social distancing worden gerespecteerd. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, voor alle personeelsleden wier functie zich daartoe leent.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft daarover al op 23 maart een ministerieel besluit uitgevaardigd, met dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarin is vastgelegd dat alleen voedingswinkels, nachtwinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations, leveranciers van brandstoffen, telecomwinkels en winkels voor medische hulpmiddelen nog open mogen blijven.

Nu is er een annex uitgewerkt, waarin precies wordt opgesomd welke handelszaken en bedrijven en diensten noodzakelijk zijn 'voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking'. Die bijlage wordt vanavond goedgekeurd.

Lijst essentiële bedrijven

Het heeft even geduurd alvorens die lijst klaar was. Heel wat sectoren en bedrijven wilden op de lijst geraken omdat dan de gewone productie kan worden hervat. Voor de privé-sector is ook bepaald welke partitaire comités onder de noemer 'essentiële bedrijven' vallen.

Textielbedrijven die onder de het paritair comité voor de kleding- en confectiebedrijven en de textielnijverheid ressorteren, worden beschouwd als 'essentiële bedrijven', als ze zich toeleggen op de productie of toelevering van 'medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen'. Dat geldt ook voor textielbedrijven die 'cleanroom kledij' leveren aan farmaceutische bedrijven.

Maar ook schoonmaakbedrijven worden beschouwd als essentieel, als ze schoonmaken in bedrijven van cruciale sectoren en essentiële diensten. Ook de ophaling van afval bij bedrijven valt daaronder. De verpakkingsindustrie wordt in de keten eveneens als essentieel beschouwd.