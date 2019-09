'Loonplafond bij top Proximus is handicap'

Het vertrek van Dominique Leroy, de manager van Proximus, zet de discussie over de begrenzing van toplonen voor managers bij overheidsbedrijven weer op scherp. Volgens Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van Proximus, start de zoektocht naar een nieuwe topman/vrouw met 'een handicap' door het vastgelegde loonplafond van 650.000 euro. De Clerck pleit in De Zevende dag voor een 'aanpassing' van dat plafond.

Leroy, die sinds 2014 aan het hoofd stond van Proximus, kondigde deze week haar vertrek aan vanaf 1 december. Ze gaat aan de slag bij de Nederlandse concurrent KPN, waar ze dubbel zoveel zal verdienen. Met een door de overheid gelimiteerd basissalaris van ruim 500.000 euro verdient de topvrouw minder dan ze in andere bedrijven had kunnen krijgen. Vorig jaar liep haar verloning met bonussen wel op tot 940.000 euro, maar bij KPN wordt dat meteen de ondergrens van wat ze kan verdienen.

Handel met voorkennis

Voorzitter Stefaan De Clerck wacht nu als voorzitter van het paritair comité het voorstel van de vakbonden af. Die ontmoeting is gepland voor maandag. De vakbonden willen dat Leroy onmiddellijk opstapt. KNP is immers een directe concurrent voor Proximus en de voormalige topman van Telenet, Duco Sickinghe, is er voorzitter. Ze zou dus gevoelige informatie over het bedrijf kunnen doorgeven.