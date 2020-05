Lufthansa-baas Spohr en premier Wilmès kijken elkaar in de ogen

De inzet van de regeringstop met Lufthansa-baas Carsten Spohr over de toekomst van Brussels Airlines vrijdag is groot. En de klok tikt.

'Carsten Spohr heeft zijn ticket naar Brussel geboekt', klonk het donderdag in regeringskringen. Welke luchtvaartmaatschappij hij neemt? 'Misschien wel Ryanair', merkte een flauwe plezante op. Het zou verbazen mocht de grote baas van Lufthansa geen vlucht van de Duitse luchtvaarttrots nemen.

Spohr zal met de nodige egards ontvangen worden in de Zestien, het kabinet van eerste minister Sophie Wilmès (MR). De premier en de nummer een van Lufthansa zullen letterlijk tegenover elkaar zitten, elk geflankeerd door twee luitenanten. Aan Belgische zijde schuiven vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), die de leiding heeft in de onderhandelingen over Brussels Airlines, en minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) mee aan tafel.

In de backoffice zit de topman van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) Koen Van Loo (Open VLD), die als rechterhand van De Croo bovenop het dossier zit. Als er een Belgische kapitaalinjectie in Brussels Airlines komt, zal dat via FPIM gebeuren.

De schaduw van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hangt over het dossier Brussels Airlines.

Daarnaast zijn er nog de go-betweens, de covoorzitter van Brussels Airlines en voormalig gouverneur van de Nationale Bank Jan Smets (CD&V), en Etienne Davignon, de opzijgeschoven voorzitter die bestuurder is bij Brussels Airlines en nog altijd goede contacten heeft.

En dan is er nog de schaduw van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die over het dossier hangt.

Lufthansa-getrouwen

Aan de zijde van Spohr zullen de CEO van Brussels Airlines Dieter Vranckx en de covoorzitter Thorsten Dirks mee aan de onderhandelingstafel schuiven. Het gaat om getrouwen uit de Lufthansa-groep, op wie Spohr blindelings vertrouwt. Vranckx is een Belg, maar is toch vooral l'oeil de Moscou van Lufthansa. Hij voert uit wat van hem verlangd wordt.

Dirks is een Duitser en een zwaargewicht bij Lufthansa. Hij is de voormalige CEO van Eurowings en wordt in kringen van Brussels Airlines beschouwd als de badguy, die alles heeft gedaan om Brussels Airlines te doen opgaan in de lowcostmaatschappij Eurowings. Zolang hij covoorzitter van Brussels Airlines is, is er weinig vertrouwen aan Belgische zijde dat Lufthansa het goed voor zou hebben met Brussels Airlines.

Brussels Airlines herstart op 15 juni Na een opschorting van de vluchten van meer dan zeven weken plant Brussels Airlines de hervatting van zijn activiteiten op 15 juni. De Belgische maatschappij wil starten met een gereduceerd vluchtaanbod dat in fases zal worden opgebouwd in functie van de vraag naar vliegtuigtickets en de reisbeperkingen. Het beperkte aanbod zal afgestemd worden op de behoeften van zowel de zakelijke als de vrijetijdsreizigers, met bestemmingen in onder meer Duitsland, Zwitserland, Griekenland, Portugal en Spanje. Over het concrete vluchtaanbod voor de eerste weken wordt in de komende dagen gecommuniceerd.

De inzet van de topontmoeting vrijdag is welke toekomst er nog is voor de Belgische maatschappij, die volledig in handen is van Lufthansa. Door de coronacrisis staat het water Brussels Airlines aan de lippen. Vanaf 15 juni wil Brussels Airlines heropstarten (zie inzet).

De Croo herhaalde donderdag in het parlement dat hij met overheidssteun over de brug wil komen, maar dat Lufthansa dan spijkerharde garanties moet geven dat Brussels Airlines een toekomst heeft na de coronacrisis. 'Steun aan Brussels Airlines is alleen mogelijk met een duidelijk kader van Lufthansa, dat gebaseerd is op een geloofwaardig businessplan, met harde engagementen om te komen tot een winstgevende groei die ecologisch verantwoord is.'

Beslissingsmacht

Het komt erop neer dat de Belgische overheid beslissingsmacht bij Brussels Airlines eist in ruil voor staatssteun. Spohr wil echter geen overheidsbemoeienissen bij Lufthansa. Dat is ook zijn positie in de - voor hem veel belangrijkere - onderhandelingen in Duitsland, waar gesproken wordt over een reddingsplan van 9 miljard euro voor Lufthansa. Zolang daarover in Duitsland geen uitkomst is, is de kans klein dat hij toegevingen doet in het dossier van Brussels Airlines.

De klok tikt ook, want tegen eind mei is het geld op en dreigt het faillissement voor Brussels Airlines.

De verwachtingen zijn dan ook niet hooggespannen. Grote toegevingen worden niet verwacht, maar het is wel de eerste keer dat de regeringstop een gesprek met de topman van Lufthansa zal hebben. En dan is het moeilijk om zonder resultaat naar buiten te komen. De klok tikt ook, want tegen eind mei is het geld op en dreigt het faillissement. Volgens L'Echo is de cash zelfs al tegen 20 mei op. De druk om iets te doen groeit.

In de onderhandelingen lijkt Lufthansa over de beste kaarten te beschikken. De Belgische regering dreigt het niet uitgelegd te krijgen als ze de gevraagde staatssteun weigert en Brussels Airlines failliet laat gaan. Bovendien liet CD&V-voorzitter Joachim Coens al weten dat het voor hem niet nodig is dat België een blokkeringsminderheid krijgt, maar dat het ook goed is als er contractuele garanties komen.

Bouchez flirt dan weer met het idee van een nationalisering van Brussels Airlines, waarna de vliegmaatschappij doorverkocht zou kunnen worden aan een concurrent van Lufthansa.