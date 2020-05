Lufthansa verwacht snel akkoord over reddingsplan

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansaverwacht binnenkort een akkoord met de Duitse regering over een reddingsplan. Ook wordt er deze week een doorbraak verwacht in de onderhandelingen met de Belgische regering over Brussels Airlines, vernam De Tijd.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, de moedermaatschappij van Brussels Airlines, gaat net als concurrenten zwaar gebukt onder de coronacrisis, maar heeft goede hoop dat de besprekingen snel kunnen worden afgerond. Dat blijkt uit een interne mededeling aan het personeel.

De onderhandelingen die al weken aanslepen, gaan over een reddingsplan van 10 miljard euro, zo meldde het magazine Der Spiegel dit weekend. Berlijn zou ook een vetorecht eisen en een plaats in de raad van commissarissen, melden media. De onderhandelingen verlopen moeizaam, omdat de Duitse staat in ruil voor steun een blokkeringsminderheid van 25 procent wil krijgen in Lufthansa, terwijl Lufthansa weinig heil ziet in omvangrijke overheidsbelangen als onderdeel van noodregelingen om de onderneming door de crisis te helpen. Topman Carsten Spohr gaf al aan dat het lastig wordt, als de staat te veel invloed krijgt.

Brussel Airlines

Er lopen ook onderhandelingen tussen Lufthansa en Brussels Airlines. In ruil voor staatssteun - Brussels Airlines vraagt een bedrag van 290 miljoen euro - wil de federale regering spijkerharde garanties van Lufthansa over de toekomst van de Belgische luchtvaartmaatschappij, zo bleek uit een brief die premier Sophie Wilmès stuurde naar Lufthansa-CEO Carsten Spohr.

Deze week is het erop of eronder in onderhandelingen tussen Belgische overheid en Lufthansa.

Volgens Belgische bronnen is het deze week 'erop of eronder' in de onderhandelingen tussen de Belgische staat en de Duitse luchtvaartmaatschappij.