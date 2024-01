Metaalverwerker Aurubis zag 165 miljoen euro verdampen door grootschalige fraude met schroot. De afvalsector werkt als een magneet op de georganiseerde misdaad, die vooral uit is op de kostbare metalen in de almaar groeiende elektronische afvalberg. 'Pakweg 30 procent van het e-waste leidt een schimmig bestaan of is simpelweg spoorloos.’