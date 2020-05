Magnette legt relance van 37 miljard op tafel

Vrijdagavond noemde econoom Paul De Grauwe het relanceplan van Magnette alvast 'surrealistisch'. Toen circuleerde nog een bedrag van 50 miljard euro voor het plan van Magnette. 'Wij hebben nu een tekort dat zeker naar 50 miljard zal gaan. Je kunt toch op het einde van de rit niet zeggen: we gaan daar nog 50 miljard aan toevoegen? Dat is misschien om aan politiek te doen, maar het is geen serieuze economische analyse', zei De Grauwe in het Canvas-programma 'De afspraak op vrijdag'.