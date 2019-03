Marghem krijgt fiat van parlement voor steunmechanisme gascentrales

Ondanks de vrees van de N-VA voor een oplopende energiefactuur is het steunmechanisme voor de bouw van nieuwe gascentrales goedgekeurd in de Kamercommissie Bedrijfsleven.

De partijen van de ontslagnemende regering hebben zopas het wetsvoorstel goedgekeurd van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) over een steunmechanisme voor de bouw van gascentrales. De N-VA stemde tegen en de sp.a onthield zich, maar de PS en de groenen keurden het wetsvoorstel mee goed. Meteen zit de regering-Michel nog op koers om in 2025 alle kerncentrales te sluiten.

Als de kerncentrales tegen uiterlijk 2025 de deuren sluiten, moeten gascentrales instaan voor de bevoorradingszekerheid. Gascentrales hebben het voordeel dat ze makkelijk aan en uit kunnen worden gezet, en dus een perfecte aanvulling vormen voor hernieuwbare energie. Het nadeel is dat gascentrales niet rendabel zijn, waardoor er opnieuw in subsidies moet worden voorzien, wil de regering investeerders overtuigen om nieuwe gascentrales te bouwen.

Volgens de N-VA dreigt dit nieuwe subsidiemechanisme de energiefactuur weer fors de hoogte in te jagen. Op basis van een studie van het consultancybureau PwC liet Marghem weten dat het steunmechanisme voor de gascentrales de factuur van gezinnen met zo'n 15 euro zou verhogen per jaar, maar uit rekenwerk van de energieregulator CREG blijkt dat het al gauw gaat om een veelvoud van die 15 euro.

Kostprijs

Het was dan ook de vraag of Marghem nog voldoende steun zou krijgen voor haar kaderwet, want ook de socialisten en de groenen hoeden zich voor maatregelen die de factuur van de mensen verder omhoog zouden jagen. Marghem zelf heeft altijd gezegd dat de juiste kostprijs nog niet kan worden gegeven, omdat het ervan zal afhangen welke rendementgaranties investeerders precies zullen vragen. Het is aan de volgende regering, om bij koninklijk besluit knopen over het precieze steunmechanisme door te hakken.