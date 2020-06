Marktkramers trekken naar rechter tegen coronamaatregelen

De markten in ons land - hier die in Sint-Job - zijn weer open, maar op halve kracht.

Een groep Belgische marktkramers wil via de rechter de stopzetting van het beperkende regime rond markten afdwingen.

De marktkramers stellen de Belgische staat in gebreke en beginnen een procedure in kortgeding tegen de beperkende coronamaatregelen rond markten. Ze vragen dwangsommen voor elke dag dat de markten niet volledig open kunnen.

Dat laat de groep weten via haar advocaat Stijn Verbist. Die lanceerde eerder procedures tegen het inreisverbod voor tweedeverblijvers, waardoor de Belgische staat mensen vroeger dan gepland weer naar hun buitenverblijf liet gaan.

50 kramen

De markten zijn na de opgelegde volledige sluiting op 23 maart sinds medio mei weer open. Maar er gelden heel strikte regels, die volgens de marktkramers onwerkbaar zijn en de klanten weghouden. Er kunnen per markt maar 50 kramen staan (ongeacht de oppervlakte), terwijl er markten zijn waar normaal honderden kramen staan. Veel stads- en gemeentebesturen laten alleen kramen met voeding toe.

Het maximum aantal bezoekers is één per anderhalve meter aan de kraam. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de marktkramers (die in hun kraam staan) en eten en drinken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd.

Stijn Verbist: 'Dat laatste heeft het merkwaardige gevolg dat wie eten koopt in een warenhuis, dat wel op de openbare weg mag opeten, maar mensen geen hamburger mogen eten op de markt.'

De marktkramers zijn ook nog altijd boos dat ze bijna twee maanden volledig moesten sluiten.

'De marktkramers zijn boos. Terwijl voedingswinkels de hele duur van de lockdown zijn opengebleven, werden de markten vanaf 23 maart gesloten. Ook de voedingskramen konden niet open', stelt Verbist.

'Het is toch evident dat een kraam in openlucht veel veiliger is dan shoppen in een winkel. Er was geen enkele reden om voedingskramen te verbieden, en voedingswinkels niet. Er is sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel.'

Vlaamse premie

De verplichte sluiting had volgens Verbist niet alleen tot gevolg dat de marktkramers maandenlang geen inkomsten hadden. 'Er was wel de Vlaamse premie per gemiste marktdag, maar die kan de gederfde omzet niet compenseren.' Daarnaast hebben de vaste klanten volgens de marktkramers hun weg gevonden naar alternatieven: de grootwarenhuizen en de lokale kruideniers.

'De marktkramers hebben door het totaalverbod dubbele schade geleden: ze zijn naast hun inkomsten ook hun klanten kwijt', zegt Verbist.

Het argument dat een markt een ouder publiek aantrekt, een kwetsbare groep voor het coronavirus, gaat volgens Verbist niet op. 'Ten eerste is dat niet correct. Er komt een gemengd publiek naar openbare markten. Ten tweede worden oudere mensen verplicht te winkelen in de veel onveiliger gesloten winkelgebouwen.'