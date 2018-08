Meer vacatures voor minder Vlaamse werklozen

De krappe Vlaamse arbeidsmarkt is nog wat krapper geworden, zo meldt het Leuvense Steunpunt Werk in een kwartaalbericht.

In de periode van januari tot juli waren er in Vlaanderen gemiddeld 4,2 niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature bij de VDAB. In 2017 waren dat er gemiddeld nog 5,6.

‘Globaal genomen staan tegenover elke openstaande vacature bij de VDAB dus steeds minder werkzoekenden, wat de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt steeds nijpender maakt’, aldus het Steunpunt Werk.

De gestegen krapte is enerzijds het gevolg van de toename van het aantal vacatures bij de VDAB. In juli ontving de VDAB er 20.338, een stijging van 14,5 procent op jaarbasis. Die maand stonden er 52.557 vacatures open, wat een toename is met 36,3 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Anderzijds daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden in juli voor de 36e opeenvolgende maand tot 205.977. Op jaarbasis komt dit neer op een daling met 8,5 procent. Het aantal dat binnen de maand weer werk vindt, steeg in het tweede kwartaal tot 10,1 procent, tegenover 9,8 procent in dezelfde periode een jaar eerder.