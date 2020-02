Na Gent opent sp.a ook in Antwerpen LEZ-front

Antwerps schepen Tom Meeuws (sp.a) laat onderzoeken of de boetes in de lage-emissiezones vooral gaan naar mensen die het niet breed hebben.

Sp.a-schepen Tom Meeuws laat in Antwerpen onderzoeken of er een link is tussen armoede en overtredingen in de lage-emissiezone. De socialisten gingen eerder in Gent op de rem staan over de uitbreiding van de LEZ.

‘Er zijn geen indicaties dat een bijsturing van de lage-emissiezone (LEZ) nodig is. Maar we blijven meten’, laat de woordvoerder van schepen van Armoedebestrijding Tom Meeuws (sp.a) weten. Die laat de studiedienst van de stad Antwerpen onderzoeken wat de link is tussen armoede en overtredingen tegen de lage-emissiezone.

Meeuws had maandagavond het aantal overtredingen in januari tegen de lage-emissiezone vrijgegeven. Sinds dit jaar gelden strengere regels: dieselwagens moeten minstens aan euronorm 5 voldoen om Antwerpen te mogen binnenrijden. In de eerste maand na de aanpassing waren er 14.228 overtredingen, of 2,46 procent van het aantal autobewegingen. ‘Dat is 60 procent minder dan in februari 2017, toen de lage-emissiezone werd ingevoerd’, zegt Meeuws.

Hete adem van oppositie

De sp.a voelt in Antwerpen de het adem van het Vlaams Belang en de PVDA. Volgens de oppositiepartijen treft de LEZ de zwakkeren in de maatschappij. De studiedienst van de stad zal dat onderzoeken. ‘We willen tot op het wijkniveau weten wie de overtreders zijn’, zegt het kabinet-Meeuws. ‘Die mensen zullen we matchen met de armoede-indicatoren.’

De socialisten willen onder impuls van voorzitter Conner Rousseau meer opkomen voor de kleine man.

De sp.a opent daarmee ook in Antwerpen het debat over de LEZ, nadat de socialisten in Gent tegengas hadden gegeven. De uitbreiding van de LEZ naar alle gebieden binnen de Gentse ring R4 en het havengebied staat in het bestuursakkoord, maar de sp.a ging op de rem staan, tot grote onvrede van Groen. De Vivaldi-coalitie van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) sloot maandagavond een compromis, waarin bevestigd werd dat de uitbreiding er deze legislatuur komt, maar dat eerst grondig geëvalueerd wordt waar en wanneer die uitbreiding er komt.

Daarmee is het stof niet gaan liggen, want de coalitiepartners sp.a en Groen geven een andere lezing van het compromis. Volgens de socialisten wordt de pauzeknop ingeduwd, maar volgens de groenen is dat niet het geval. ‘Er komt in Gent geen uitbreiding van de lage-emissiezone zonder evaluatie’, zegt de sp.a. ‘We breiden de LEZ uit, maar doen dat niet blind’, stelt Groen.

Lagere inkomens

Dat illustreert hoe beide partijen in dit dossier het verschil proberen te maken. De socialisten willen onder impuls van voorzitter Conner Rousseau meer opkomen voor de kleine man. Vooral gezinnen met een lager inkomen rijden nog vaak met een oude auto, die de LEZ-zones niet meer binnen mag of beboet wordt.

De groenen vinden dat de sociale kosten van een LEZ kunnen worden gemilderd en niet opwegen tegen de ecologische voordelen. Uit internationale studies blijkt dat de milieu-impact van LEZ-zones, waarvan er in Europa zowat 250 bestaan, gering is in het terugdringen van fijnstof, maar wel effect heeft inzake roet.