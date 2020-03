Naar een moratorium op faillissementen?

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Denis Ducarme (MR) overweegt een moratorium in te stellen op faillissementen. Dat moet kmo's en zelfstandigen in moeilijkheden alsnog de kans geven de coronacrisis te overleven.

Vandaar dat Ducarme zelfstandigen en kmo's in moeilijkheden wil beschermen door een tijdelijk moratorium in te stellen op faillissementsprocedures voor de rechtbank. De minister is daarover in overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en hoopt het KB zo snel mogelijk op de ministerraad te kunnen brengen.

Bedrijven die hun betalingen niet meer kunnen doen, zouden beschermd worden tegen alle vragen om een faillissement, ongeacht of het gaat om een vraag van een kredietverstrekker, het parket of van het bedrijf zelf. 'De doelstelling is een periode van uitstel toe te kennen aan bedrijven die in moeilijkheden zijn door de huidige omstandigheden, zodat ze later hun activiteiten weer kunnen opstarten', luidt het op het kabinet-Ducarme.