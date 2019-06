Nationale Bank: 'Overheid moet 11 miljard besparen in twee jaar'

Het begrotingstekort stijgt flink hoewel de Belgische economie relatief weinig last heeft van de handelsconflicten.

Bij ongewijzigd beleid groeit het structureel begrotingstekort van 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 naar 2,3 procent van het bbp of 11,1 miljard euro in 2021. Dat heeft Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, bij de voorstelling van de nieuwe economische vooruitzichten van de bank.

De verwachte toename van het tekort is vooral te wijten aan de stijgende uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg. Wunsch: 'We moeten naar een structureel evenwicht.' Het structureel begrotingssaldo is het saldo dat gecorrigeerd is voor de invloed van de conjunctuur en eenmalige maatregelen.

Wunsch zei niet hoe ons land het begrotingstekort moet wegwerken. 'Het is niet aan de Nationale Bank daar uitspraken over te doen, behalve dat de overheid niet mag besparen op investeringen.'België heeft aan de Europese Commissie beloofd de begroting tegen 2021 structureel in evenwicht te brengen.

Economische groei

De Nationale Bank heeft haar groeivooruitzichten licht naar beneden herzien. Ze ziet de Belgische economie met 1,2 procent groeien in 2019, 1,1 procent in 2020 en 1,2 procent in 2021. Zes maanden geleden voorspelde de bank nog groeicijfers van respectievelijk 1,4, 1,3 en 1,2 procent.

Toch merkte Wunsch op dat hij een positieve boodschap had. 'Het nieuws is niet zo slecht. De neerwaartse herziening van de groeivooruitzichten is veel kleiner dan in Duitsland en de eurozone. De Belgische economie is weerbaar gebleken en bestand tegen externe schokken.' Hij verwees naar de handelsconflicten en de brexit.

De groei is volgens de gouverneur vrij stabiel omdat België een relatief rigide economie heeft. De groei houdt stand als de economische omgeving verslechtert, maar zal niet ten volle profiteren van de internationale heropleving vanaf 2020. Dit jaar is de groei even hoog als in de eurozone, maar de komende twee jaar zal de groei weer lager zijn dan in de rest van de monetaire unie.

Arbeidsmarkt