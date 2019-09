Nationale Bank ziet geen recessie in België

De Belgische economie is in het derde kwartaal van dit jaar 0,2 procent gegroeid tegenover het voorgaande kwartaal, blijkt uit een nieuwe barometer van de Nationale Bank. Van een recessie is voorlopig geen sprake.

De Nationale Bank heeft een nieuw instrument ontwikkeld, de Business Cycle Monitor, die de temperatuur van de economie meet nog voor het kwartaal afgelopen is. Volgens die indicator bedraagt de economische groei in de periode juli-september 0,2 procent. 'De groei is matig, maar positief', zegt de Nationale Bank.

Ook in het tweede kwartaal was er een groei van 0,2 procent. Van een recessie is in België dus nog geen sprake, ondanks de minder goede gang van zaken in de industrie.

Enquête

De Business Cycle Monitor is gebaseerd op enquêtegegevens, harde data (onder meer over de industriële productie), financiële indicatoren (rente, evolutie van de beurzen) en internationale gegevens, en op de ervaring van de conjunctuurspecialisten van de Nationale Bank.

De indicator verschilt van de flashraming over de economische groei die het Instituut van de Nationale Rekening na afloop van elk kwartaal publiceert en die alleen gebaseerd is op de evolutie van statistische gegevens.

De Nationale Bank berekende de Business Cycle Monitor al enkele jaren voor intern gebruik. Vanaf nu wordt hij elk kwartaal gepubliceerd. 'Voor het monetair beleid is het belangrijk de vinger aan de pols van de economie te houden', zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. 'Het is ook nuttig sneller op de bal te kunnen spelen voor beleidsadviezen aan de overheden.'