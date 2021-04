'Negatieve economische impact paaspauze is beperkt'

Het omzetverlies van de bedrijven als gevolg van de coronacrisis is in april gestegen naar 10 procent, tegenover 9 procent in maart, blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties. 'De macro-economische impact van de paaspauze is beperkt ondanks een scherpe daling van de omzet in bepaalde sectoren', schrijft de Nationale Bank in een toelichting.