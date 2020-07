Negen Belgen op tien winkelen minder door corona

Wie wel nog gaat winkelen geeft minder uit. Bijna de helft spendeert minder, maar een derde geeft meer uit. Opvallend is dat de jongeren hun consumptie het meest hebben verlaagd, hoewel ze vaker naar de winkel gaan.

Recreatie en horeca

Omgekeerd geeft een meerderheid van de respondenten meer uit aan voeding. De Nationale Bank ziet twee mogelijke verklaringen. 'Veel mensen doen in ruimere mate aan telewerken en hebben geen toegang meer tot het bedrijfsrestaurant. De hogere uitgaven kunnen deels ook een prijsstijging van voedingsmiddelen weerspiegelen.' De overheid verbood tijdens de lockdown tijdelijk kortingen om hamsteren te voorkomen.

Er zijn drie redenen waarom landgenoten minder consumeren. In de eerste plaats maken de beperkende maatregelen de toegang tot de horeca en bioscopen moeilijker. Bovendien zijn sommige consumenten bezorgd over het virus en blijven ze daarom liever thuis. Ten slotte worden Belgen afgeschrikt door regelgeving die social distancing of mondmaskers verplicht.