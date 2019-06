'Niet alle verkiezingsbeloftes zijn betaalbaar'

De volgende regering zal keuzes moeten maken, zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank.

Wunsch herhaalde in het tv-programma De Zevende Dag dat de overheid 11 miljard euro moet besparen om de begroting structureel in evenwicht te krijgen tegen 2021. '11 miljard is doenbaar, we hebben dat gedaan in het verleden, ook andere landen hebben dat gedaan.'

Over de vele beloften van de politieke partijen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 mei zei hij: 'Men zal keuzes moeten maken. Er is niet veel ruimte.'

De gouverneur beklemtoonde dat België niet alleen voor Europa de overheidsfinanciën moet saneren. 'We moeten buffers aanleggen voor de volgende recessie en ons voorbereiden op de vergrijzing van de bevolking. We moeten nu inspanningen doen.'