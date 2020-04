'Niet begroting maar economie moet eerste bekommernis zijn'

André Decoster: 'Een herneming van de economische groei is cruciaal voor de openbare financiën, niet de tijdelijke factuur van de coronacrisis.'

Besparingen of belastingverhogingen om de kosten van de coronacrisis te betalen zijn niet wenselijk, zeggen Gentse en Leuvense economen.

De coronacrisis doet het begrotingstekort fors stijgen, omdat de recessie de inkomsten van de overheid ondermijnt en de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen doet toenemen. Ook de extra uitgaven voor gezondheidszorg en de anticrisismaatregelen kosten veel geld.

Professor André Decoster (KU Leuven) ziet het begrotingstekort in 2020 oplopen tot minstens 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het hoogste peil sinds 1986. Daardoor stijgt de overheidsschuld naar ten minste 115 procent van het bbp.

De eerste bekommernis moet zijn de economie zo intact mogelijk te houden. André Decoster professor economie KU Leuven

Dat doet de vraag rijzen of de overheid moet besparen of de belastingen moet verhogen. Nee, zegt Decoster in een Leuvens Economisch Standpunt. 'De eerste bekommernis mag niet de factuur zijn, wel de economie zo intact mogelijk houden. Een herneming van de economische groei is cruciaal voor de openbare financiën, niet de tijdelijke factuur van de coronacrisis, hoe hoog die ook oploopt.'

Factuur

Decoster merkt op dat een factuur van 10 miljard euro of meer niet relevant is voor de gezondheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Het belangrijkste is dat de economie snel weer op toerental komt.

Vier economen van de Universiteit Gent zitten op dezelfde golflengte, blijkt uit het eerste nummer van Gentse Economische Inzichten. Ze beklemtonen dat meer belastingen of zware besparingen niet nodig zijn als de stijging van het begrotingstekort en de toename van de overheidsschuld tijdelijk zijn. Stijn Baert, Bart Cockx, Freddy Heylen en Gert Peersman merken op dat de rente wellicht lager blijft dan de economische groei.

Als het extra begrotingstekort tijdelijk is, moet niemand daarvoor betalen. Freddy Heylen professor economie Universiteit Gent

'Als het extra begrotingstekort tijdelijk is, moet niemand daarvoor betalen', zegt Heylen. 'De zeer lage rente in verhouding tot de economische groei maakt dat de extra overheidsschuld op termijn automatisch kleiner wordt in verhouding tot het economisch draagvlak en de inkomsten van de overheid.'

Terugverdieneffecten

De Gentse economen vinden dat de overheid ook na de lockdown de economie moet blijven ondersteunen. 'Om de economische groei op lange termijn op niveau te houden zijn doelgerichte overheidsuitgaven cruciaal. Extra uitgaven kunnen volledig worden gecompenseerd door terugverdieneffecten als de economie effectief wordt aangezwengeld.'

De academici vinden dat de Belgische overheid een goed beleid voert. 'Het beleid zet terecht alles op alles om zowel de gezondheidscrisis te bedwingen als het economisch weefsel te vrijwaren', vindt Decoster. 'De overheid heeft juist gehandeld door snel het financieel verlies van gezinnen en bedrijven te compenseren', zeggen de Gentse economen.