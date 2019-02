Nu al meer grote faillissementen dan in heel 2018

Alles samen gingen in januari minder bedrijven over de kop in ons land, maar in Vlaanderen was er wel een stijging. Dat leren cijfers van het handelsinformatiebedrijf Graydon.

In januari gingen in België 911 bedrijven failliet. Dat is een daling met 8,3 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2018, maar daar staat volgens Graydon tegenover dat het een van de hogere cijfers is voor de eerste maand van een jaar. Bovendien gingen er drie ondernemingen met meer dan 100 werknemers voor de bijl. Dat zijn er nu al meer dan de twee over heel 2018.

Bij de drukkerij Hélio in Charleroi staan er 207 banen op de tocht, bij New Look Belgium gaat het over 153 jobs en bij Frima uit Oostende zijn het 114 arbeidsplaatsen volgens de cijfers van Graydon. Die wijken licht af van de gegevens die gemeld werden bij het faillissement.

Daarnaast waren er nog andere grote ondernemingen die een collectief ontslag of grote ingreep aankondigden, met Proximus, waar tot 1.900 banen kunnen verdwijnen, op kop. Maar zij staan niet in de Graydon-cijfers.

Jobs

Door de drie dossiers stijgt het aantal jobs dat op de tocht staat na een faillissement. Afgelopen maand waren dat er 1.858: een stijging met 16,4 procent tegenover januari vorig jaar, ondanks het lagere aantal falingen.

Dat lagere aantal is gewestelijk overigens ongelijk verdeeld. Er is een verhoging van het aantal faillissementen binnen het Vlaams Gewest (van 445 in 2018 naar 470 in 2019 of +5,6%) . De stijging is vooral waarneembaar binnen de provincies Antwerpen en Limburg, in mindere mate ook binnen de provincie Vlaams-Brabant.