Omzet bedrijven herstelt niet ondanks heropening winkels

De heropleving van de omzet in niet-voedingswinkels wordt geneutraliseerd door lagere omzetcijfers in sommige dienstensectoren.

De gemiddelde omzet van de jongste twee weken is wel iets hoger dan de omzet van de vijf vorige weken. Die 'marginale' verbetering is vooral te danken aan de heropening van sommige bedrijven op 4 mei. 'De economie draait nog altijd op een laag toerental', zegt de Nationale Bank. 'Een volledige revalidatie zal veel tijd vergen.'

Van kwaad naar erger

Maar in andere bedrijfstakken gaat het kwaad naar erger. De omzet van informatie- en communicatiediensten was vorige week 43 procent lager dan voor de crisis. De weken voordien bedroeg de omzetdaling 21 procent. Vooral de zwakke vraag weegt op de omzet. Social distancing en bevoorradingsproblemen spelen in het algemeen minder een rol, hoewel die voor sommige sectoren wel belangrijk zijn.

De vrees voor een faillissement bleef ongeveer stabiel. 8 procent van de zelfstandigen of ondernemers zegt dat een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is. De waarschijnlijkheid van een faillissement daalt voor niet-voedingswinkels, maar stijgt in de sector kunst, amusement en recreatie en in de horeca.